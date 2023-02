„Stetten retten“: 378 Unterschriften gegen Gewerbegebiet

Nicht zu übersehen ist das Banner an der Kreuzung in Stetten, mit dem gegen das geplante Gewerbegebiet Stellung genommen wird. © Privat

Es gibt Neuigkeiten von der Aktion „Stetten retten“: Die Initiatoren konnten nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen 378 Unterschriften gegen das geplante Gewerbegebiet sammeln. Die Liste wurde nun an Bürgermeister Wolfgang Hörl übergeben.

Stetten – Seit gestern steht an der Kreuzung in Stetten ein großes Banner mit dem Slogan „Stetten retten“, der das Thema im Bewusstsein halten soll. Zeitgleich wurde eine E-Mail an alle Gemeinderäte und den Bürgermeister verschickt. Darin sind die wichtigsten Punkte, die den Bürgern aus Stetten am Herzen liegen, genannt.

Vor allem in Stetten und Rumeltshausen wurden Stimmen gegen die geplante Ausweisung des Gewerbegebiets am südwestlichen Ortsrand von Stetten in Richtung Puchschlagen gesammelt.

Sprecher Christoph Forstner: „Wir haben sehr viele Gespräche in den beiden Dörfern geführt. An den Türen oder oft auch in den Küchen und Wohnzimmern wurde geredet und diskutiert. Wir durften sehr große Dankbarkeit erfahren, dass wir uns für das Thema einsetzen.“

Immer wieder habe man gehört: Es müsse eine Bewusstseinswende einkehren, um die fortschreitende Versiegelung von Wiesen, Böden, Äckern drastisch zu minimieren und das Landschaftsbild zu erhalten. Jetzt sei es an der Zeit, kreativere und verträglichere Lösungen zu finden.

Für Gewerbetreibende sollen natürlich Flächen in der Gemeinde gefunden werden, Gewerbe und Arbeitsplätze seien wichtig. Aber dies soll „ideenreicher und engagierter“ angegangen werden: „Anstatt wertvolle Ressourcen zu zerstören, kann nachverdichtet werden, freistehende Hallen oder Scheunen in alten Höfen können renoviert und umgebaut werden, auf Flachdächer kann aufgesattelt werden“, so das Argument.

Bestehende Areale (zum Beispiels das Lachnergelände) könne man doch aufwerten, und dies könnte für Dutzende neue Unternehmen neuen Platz bieten. Die Fläche dafür sei bereits da, und nur solche Lösungen würden Dörfer aufwerten und Dorfkerne beleben. Ein positives Beispiel sei die EBS in Bachern.

„Nur so verkommen Orte nicht zu reinen Schlafstätten, und wertvoller Boden kann geschont werden. Diese Lösungen sind teurer, komplexer, unangenehmer und erfordern Engagement und Willen. Dennoch würde man in vielen Jahren sagen: diese Gemeinderäte, dieser Bürgermeister damals – die sind nicht den einfachen Weg gegangen, sondern die haben was wirklich was Gutes für uns gemacht“, heißt es in der Erklärung.

Die Dorfgemeinschaft in Stetten und Rumeltshausen rücke jetzt stark zusammen, und es sei eine große Einigkeit gegen das geplante Gewerbegebiet zu spüren.

So wurden Listen mit insgesamt 378 Unterschriften gegen die Ausweisung des geplanten Gewerbegebiets in Stetten am vergangenen Donnerstag an Bürgermeister Wolfgang Hörl übergeben. Nahezu alle Erwachsenen der beiden Dörfer hätten unterschrieben. dn

Für „Stetten retten“

zeichnen verantwortlich: Anna Sonnenberger und Simon Barber, Gabi, Reinhard, Christoph und Laura Forstner, Maria, Stephan und Raphael Gasteiger, Stefanie und Andreas Grill, Florian Hacker, Maria und Thomas Lachner sowie Anna Maria Sonnenberger.

dn