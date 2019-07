Sepp Westenrieder packt mit 80 noch an

Der Schwabhauser Sepp Westenrieder ist 80 Jahre alt geworden. Zwei Tage lang wurde dieser „Runde“ im Kreis der Familie, mit Verwandten und Freunden gefeiert.

Schwabhausen – Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte der 2. Bürgermeister Wolfgang Hörl, und auch die Vertreter des TSV Schwabhausen, der Soldaten- und Reservistenkameradschaft, der Feuerwehr, des Schützenvereins und des Seniorenclubs der Pfarrei ließen es sich nicht nehmen, ihr treues Mitglied an seinem Ehrentag hochleben zu lassen.

Sepp Westenrieder wird in seinem Umfeld besonders aufgrund seiner Hilfsbereitschaft, seiner Zuverlässigkeit und seiner vielseitigen handwerklichen Fähigkeiten geschätzt. Das Wort „Ehrenamt“ ist für ihn keine Floskel – er „lebt“ es bis zum heutigen Tag. So war er über Jahrzehnte aktiver Feuerwehrmann, übt seit 20 Jahren die verantwortungsvolle Tätigkeit eines Feldgeschworenen für die Gemeinde aus und kümmert sich um die Instandhaltung der Stalingradkapelle im Oberrother Holz. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft hat ihn zum Dank dafür an seinem Geburtstag die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

In seiner Jugend war Westenrieder ein klasse Fußballer, der beim TSV Bergkirchen spielte. Als er 1964 nach Schwabhausen heiratete, trat er kurze Zeit später in den TSV Schwabhausen ein und feierte dort mit der 1. Fußballmannschaft so manchen Erfolg. Fast bis zu seinem 50. Lebensjahr spielte er noch in der AH und stellte sich auch noch eine Zeit lang als AH-Schiedsrichter zur Verfügung.

Als sich die Fußballerkarriere langsam dem Ende zuneigte, fing er mit dem Stockschießen an. Und auch hier zeigte der Sepp große Begabung. Er konnte sich mehrmals als Mannschaftsmeister feiern lassen, schießt regelmäßig bei Turnieren mit und ist heute noch jeden Dienstag und Freitag beim Training auf den Stockbahnen anzutreffen.

Sepp Westenrieder hat den Beruf eines Landwirts erlernt, war Berufskraftfahrer und nach der Aufgabe der Landwirtschaft in den Siebziger-Jahren bis zum Rentenalter bei der Baywa beschäftigt. Nach dem Eintritt in den Ruhestand hat er sich ein Waldstück gekauft, das er hegt und pflegt und in dem er regelmäßig das Brennholz für die große Familie macht, denn er ist auch ein ausgesprochener Familienmensch.

Wie er betont, ist er seit 55 Jahren sehr glücklich mit seiner Frau Erna verheiratet und hat viel Freude an seinen beiden Kindern und den sechs Enkeln. Besonders viel Zeit verbringt er mit den drei Buben seines Sohnes, denen er schon das Schafkopfen beigebracht hat. Seine Liebe zur Natur lebt er bei der Arbeit am Haus und im Garten aus und nicht selten erledigt er auch noch die Gartenarbeit beim Sohn und bei der Tochter. Sein Wunsch ist, dass er noch lange so gesund und fit bleibt, um noch viele glückliche Jahre mit seiner Familie zu verbringen und mit seiner Frau noch so manchen schönen Ausflug zu unternehmen.

