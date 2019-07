Da juckt es sogar Herrn Pfarrer in den Füßen

Viele Dinge zeichnen einen Sportverein aus. Und der TSV Schwabhausen besitzt sie alle, diese Vorzüge. Das wurde bei der Feier des 90-jährigen Bestehens mehr als deutlich.

Schwabhausen – Drei Tage hat der TSV Schwabhausen sein Jubiläum gefeiert. Ein Höhepunkt nach dem anderen stand auf dem Festprogramm, und es war sehr schade, dass im Gegensatz zum Nostalgie-Abend das Bierfest am Samstag im Gasthof zur Post nicht ganz ausverkauft war.

Das tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch. Die Bergbauern-Buam heizten kräftig ein und es war für alle Anwesenden ein großartiger Abend, wie man immer wieder hörte. Es war wieder ein Stückchen mehr Zusammenrücken im Vereinsleben.

Am Sonntag wurde es dann noch einmal so richtig sportlich, da Pfarrer Hack seinen Gottesdienst im Vereinsheim zelebrierte. Früher war für ihn die Turnhalle „ein Ort mit Fitness-Foltergeräten“, wie er humorvoll meinte. Dagegen, draußen zu sein und Fußball zu spielen, das hat ihn inspiriert und fasziniert.

Einen Sportverein zu gründen, sei eine Schule des Lebens, und mit dem Vorstandsvorsitzenden Willi Jais demonstrierte er eindrucksvoll die elementaren Dinge, die einen Verein auszeichnen: das Passen, die richtige Taktik, seinen vollen Einsatz zeigen, etwas aktiv in die Hand nehmen und dazu ein Ziel zu haben und zum Absch(l)uss zu kommen.

„Jetzt war ich wieder in der Turnhalle, aber so schee wia heit mit euch war es damals in meiner Schulzeit nicht“, waren seine Worte am Ende der Messe, bevor er mit allen zusammen zum Weißwurst-Frühstück ins Foyer des Vereinsheims wechselte.

Für Willi Jais war es eine besondere Ehre, danach die vielen Ehrengäste, Vereinskameraden und Vereinsfreunde aus den umliegenden Ortschaften und den Spielgemeinschaften zu begrüßen, Grußworte, Geschenke und Glückwünsche entgegenzunehmen und zur Erinnerung einen Jubiläumskrug zu überreichen.

Am Ende war es dann an der Zeit, sich beim Organisationsteam für die tolle Unterstützung zu bedanken und zu Kaffee, Kuchen und den sportlichen Darbietungen überzuleiten. Wie die Jahre vergehen, zeigten die Mädchen und Buben der Turnabteilung in einem besonderen Showact. Sie entführten die zahlreichen Zuschauer in die verschiedenen Jahrzehnte, von Charleston bis Hip-Hop war alles dabei.

Mit einem Fußballspiel der Schwabhausener U13-Jugend gegen die U12 des TSV 1860 München und einer Reihe Spielen der erfolgreichen Fußball-Juniorinnen fand das großartige Jubiläumsfest, das allen in bester Erinnerung bleiben wird, seinen sportlichen Abschluss.

ROSWITHA HÖLTL