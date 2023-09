50 Jahre Blaskapelle: Schwabhauser Musikverein feiert zünftiges zweitägiges Fest

Teilen

Die Blaskapelle Schwabhausen beim Jubiläums-Frühschoppen in Rumeltshausen. © Edeltraud Lachner

Musik war Trumpf beim Fest zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins und der Blaskapelle Schwabhausen. An zwei Abenden wurde im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen gefeiert, und das Programm mit vier Musikkapellen ließ das Jubiläum zu einem gelungenen Fest für Jung und Alt werden.

Schwabhausen – Bereits am Eröffnungsabend ging es im Göttler-Saal hoch her. Georg Hillreiner, der zweite Vorsitzende und Kassier des Musikvereins, begrüßte die zahlreichen Gäste. Für Stimmung sorgten die Amper-Musikanten aus Bergkirchen. Die befreundete Musikkapelle aus der Nachbargemeinde war der Einladung der Schwabhausener gerne gefolgt und musizierte schwungvoll auf. Danach kam die Gruppe „Mit Pfiff“ auf die Bühne. Die vier Musikanten haben sich der Wirtshaus-Musi verschrieben und animierten die Gäste zum Mitsingen und Klatschen bis in die Nacht hinein.

Der zweite Tag begann mit einem Festgottesdienst, der dank des sonnigen Wetters im Wirtsgarten abgehalten werden konnte. Pfarrer Albert Hack brillierte wieder einmal mit seiner Predigt, die voll und ganz auf die Blaskapelle zugeschnitten war. Er demonstrierte an der Trompete, wie schwierig es ist, ein Musikinstrument zu erlernen, aber auch wie groß die Freude ist, wenn man es dann beherrscht und im Zusammenspiel vollendete Töne hervorbringt.

Anschließend zog die Festgesellschaft, darunter auch einige Gründungsmitglieder sowie Bürgermeister Wolfgang Hörl, sein Stellvertreter Florian Scherf und einige Gemeinderäte, in den Biergarten zum Frühschoppen-Konzert. Dort warteten neben mehr als 100 Gästen bereits die Knabenkapelle Dachau und die Jubiläums-Kapelle aus Schwabhausen, um den Vormittag musikalisch zu umrahmen. Georg Hillreiner dankte der Knabenkapelle bei dieser Gelegenheit besonders für deren vorzügliche Jugendarbeit und merkte an, dass nicht wenige Mitglieder der Blaskapelle Schwabhausen sich dort ihre ersten Sporen verdient haben.

Zu sehen war auch eine kleine Fotoausstellung, bei der man das halbe Jahrhundert „Blaskapelle Schwabhausen“ – vom Juli 1973 bis zum heutigen Tag – Revue passieren lassen konnte.

Ins Leben gerufen wurden der Schwabhausener Musikverein beziehungsweise die Blaskapelle, weil sich Wolfgang Egerer und Hans Roth anlässlich des Lokalbahn-Jubiläums darüber geärgert hatten, dass man in der aufstrebenden Gemeinde Schwabhausen bei Festen, Jubiläen und Feiern immer eine auswärtige Kapelle verpflichten musste. Sie luden eine Reihe weiterer musikinteressierter Männer zum Heckenwirt ein und gründeten eine eigene Blaskapelle.

Mit Suitbert Haase fand man den richtigen Mann als Kapellmeister, der in mühevoller Arbeit und in vielen Unterrichtsstunden aus den Musikanfängern eine passable Blaskapelle machte. Die „Gründerväter“ Wolfgang Egerer und Hans Roth übernahmen die Ämter des Vorsitzenden und des Kassiers des Musikvereins, Franz Dexheimer wurde zum Schriftführer gewählt.

Seitdem ist viel Wasser die Roth hinab geflossen, und die Blaskapelle erlebte einen ständigen Aufschwung. Dem Kapellmeister Haase folgten die Dirigenten Michael Holczer, Leopold Rau, Georg Gebhard, Lothar Herold, Rolf Gürtner, und Johannes Roth. Aktuell leitet der Profimusiker Markus Tschan die Geschicke der Blaskapelle.

Das musikalische Können steigerte sich ebenso wie das Repertoire böhmisch-bayerischer Blasmusik. Ergänzt wird die Kapelle von Sänger Sigi Lachmann. Auch bei den Vorsitzenden gab es im Lauf der Jahre neue Gesichter. Auf Wolfgang Egerer folgte von 1985 bis 1996 Georg Hillreiner, bevor Dietrich Lux das Amt übernahm. Unter seiner Leitung wurde auch eine Musikschule gegründet, deren Schüler zum Teil auch heute noch aktiv in der Blaskapelle vertreten sind. 2003 übernahm Anton Apfel den Vorsitz, und heute wird der Musikverein von Rolf Gürtner und dessen Stellvertreter Georg Hillreiner geleitet.