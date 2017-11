Traktor rammt Fiesta

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es vor dem Rumeltshauser Kreisverkehr, weil sich ein Gülleanhänger aus einer Anhängekupplung löste und einen Traktor auf die Gegenfahrbahn schob.

Schwabhausen – Am Freitag gegen 15 Uhr fuhr ein 68-jähriger Landwirt aus Bergkirchen mit seinem Traktor von Niederroth kommend in Richtung Rumeltshauser Kreisverkehr. Hinter dem Traktor zog der Landwirt einen Anhänger mit einem leeren Güllefass her. Kurz nach dem Waldstück löste sich der Gülleanhänger aus der Anhängekupplung und schob den Traktor auf die Gegenfahrbahn, wo genau in diesem Moment eine 54-jährige Frau aus Erdweg mit ihrem Ford Fiesta entgegen kam.

Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Während der Traktorfahrer unverletzt blieb, erlitt die Fahrerin des Ford Fiesta schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Rumeltshausen und Schwabhausen, die den Verkehr umleiteten und nach Unfallaufnahme die Fahrbahn reinigen mussten.