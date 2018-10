Die Tradition wieder aufleben lassen

Der Gartenbauverein Oberroth ließ beim Kirchweih-Fest alte Traditionen aufleben. Besonderen Anklang fand die Kirtahutschn.

Oberroth – Am dritten Sonntag im Oktober wird in Bayern traditionell Kirchweih gefeiert. Zu diesem Anlass hat der Gartenbauverein Oberroth zu seinem Kirchweihfest auf den Winterholler-Hof eingeladen. Bald 30 Jahre ist es her, dass die Kirtahutschn das letzte Mal unter dem Scheunendach hing, und so war es für Simon Kellerer, den Vorsitzenden des Gartenbauvereins, ein ganz besonderes Anliegen, diese Tradition wieder aufleben zu lassen.

Zusammen mit Schlossermeister Anton Kraut hat er dafür Sorge getragen, dass die modernen Sicherheitsstandards eingehalten wurden und dem Schaukelvergnügen nichts mehr im Wege stand. Hat man früher am Ende des Sommers an Kirchweih den Hof laut Kellerer „zamkehrt und a bissl g’rafft“, so stand der Grundgedanke dieses Festes für Kellerer eher unter dem Aspekt eines gemütlichen Beisammenseins. Und der Jugend wollte man zeigen, wie es früher einmal war. Seine Idee war ein voller Erfolg, da die Kirtahutschn den ganzen Nachmittag besetzt war. Denn auch die etwas ältere Generation ließ es sich nicht nehmen, noch einmal auf dem Holzbalken Platz zu nehmen.

Aber noch etwas anderes gab einen ganz eigenen Takt an: ein 35-PS starker Lanz-Bulldog, Baujahr 1948. Die Eigentümer Josef Riepl und sein Sohn Max zeigten allen Interessierten, wie man mit einer Heizlampe den Glühteller auf Temperatur bringt. Für einige Damen im Ort war es ein Muss, auf dem Fahrzeug Platz zu nehmen und über den Hof zu dampfen. Das Abgasrohr puffte nämlich schon ganz flott weiße Wolken in die Luft, aber die sachverständigen Herren erklärten alle humorvoll, dass die Abgasbestimmungen garantiert eingehalten würden.

Für das leibliche Wohl war im vorderen Stadl ein sehr vielfältiges Buffet an Kuchen und Schmalzgebäck aufgebaut, natürlich mit Kirchweih-Nudeln und Auszog’nen.

Roswitha Höltl