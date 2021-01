Besondere Gefahr am Montessori-Kinderhaus

Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl will wegen Tempo 30 nachhaken

Polizei und Landratsamt haben zwar in der Vergangenheit keine Notwendigkeit gesehen, in Arnbach auf Höhe des Montessori-Kinderhauses eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen. Doch die Gemeinde Schwabhausen will dran bleiben und jetzt in Person von Bürgermeister Wolfgang Hörl beim Staatlichen Straßenbauamt vorstellig werden. Denn man sehe eine besondere Gefahrensituation an dieser Stelle.