Bürgermeisterwahl 2020 in Schwabhausen: Kandidaten stellen sich heute Abend im Duell - auch im Live-Stream

Schwabhausen – Im Vorfeld der Kommunalwahl am 15. März veranstalten die Dachauer Nachrichten am Donnerstag, 30. Januar, eine Podiumsdiskussion in Schwabhausen.

Unsere Leser haben die Möglichkeit, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im großen Saal des Gasthauses zur Post die Kandidaten und ihre Ziele kennenzulernen, zunächst in einer Vorstellungs- und allgemeinen Gesprächsrunde. Unsere Leser können aber auch selbst Fragen stellen.

Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt des Schwabhauser Bürgermeisters: Florian Scherf (CSU), Thomas Hack (UBV) und Wolfgang Hörl (Freie Wähler/BBA). Amtsinhaber Josef Baumgartner darf 2020 aus Altersgründen nicht mehr antreten. Bei der allgemeinen Diskussionsrunde, moderiert von DN-Redaktionsleiterin Nikola Obermeier, wird es um derzeit in der Gemeinde relevante Themen gehen, etwa um Schulden- und Investitionspolitik, Radwegenetz, Gewerbesteuereinnahmen oder Wohnbauentwicklung. Dieser Runde schließt sich eine Fragerunde an, bei der die drei Kandidaten mit Fragen aus der Bevölkerung konfrontiert werden. Welche Fragen den Kandidaten gestellt werden, das können unsere Leser mitbestimmen. Das können allgemeine Fragen an alle Kandidaten, aber auch gezielt Fragen an einzelne Bewerber oder zu speziellen Themen sein.

Schreiben Sie uns einfach, was Sie wissen wollen. Entweder per E-Mail an redaktion@dachauer-nachrichten.de, per Fax an 0 81 31/5 63 50 oder postalisch an Dachauer Nachrichten, Richard-Wagner-Straße 6, 85221 Dachau. Ganz wichtig: Schicken Sie uns Fragen unter dem Stichwort „Podiumsdiskussion Schwabhausen“. Wir werden Ihre Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen die Fragen vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden.

