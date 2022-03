Wirtshausgeschichten aus dem Dachauer Land - Der Schnaps gehört zur Geschichte des Gasthauses Göttler dazu

Bei der Einweihung der Stockbahn im Jahr 2006: Hans und Resi Göttler (M.), Eltern des heutigen Wirts. © Roswitha Höltl

Der Schnaps gehört zur Geschichte des Gasthauses Göttler dazu, das ist weithin bekannt.

Rumeltshausen – Von der Staatsstraße München-Augsburg zweigt bei Stetten rechter Hand eine Straße ab, die nach Indersdorf führt. Folgt man ihr, stößt man auf Rumeltshausen, dessen Ortsbild durch einen achteckigen Turm mit einer ausladenden Zwiebelkuppe einen imposanten Anblick bietet. So steht es auszugsweise 1936 im Anzeigenblatt Amper-Bote geschrieben (Quelle: Sammlung von Hubert Eberl aus Bergkirchen) – als Hinweis, wie man den Ort und damit den Gallbauernhof findet, den das alte Geschlecht der Göttlers innehatte.

Wirtschaft entstand aus Schnapsbrennerei

So sah es 1910 noch mit den alten Stallungen aus. Lang lebt nicht nur die Tradition, sondern auch die vier Kastanienbäume vor dem Haus gehören zur Geschichte. © Repro: Höltl

Im vorherigen Jahrhundert wurde hier die einzige Wirtschaft des Dorfes eröffnet, die aus der ehemaligen Schnapsbrennerei entstand. Josef und Monika Göttler vom Gallenbauernhof haben die Schnapsbrennerei übergeben, und als erster „Gastwirth zu Rummeltshausen“ wird in den alten Aufzeichnungen von 1880 Joseph Göttler genannt. Er war aus der damaligen Schnapsbrennerei, und als er starb, übernahm seine Schwester Kreszenz die Wirtschaft mit ihrem Ehemann Jakob Liegsalz. Bereits 1886 und 1887 fanden sich ihre Todesanzeigen im Amper-Boten, und so übernahm der Bruder von Kreszenz. Markus Göttler (der Uropa des heutigen Wirts) war ab 1887 der dritter Wirt, bekam vier Kinder, und sein Sohn Josef Göttler wurde dann sein Nachfolger. Nach dessen Tod 1964 übernahm dann der jüngste Sohn Hans den Betrieb. Nach einer schweren Krankheit übergab er Zug um Zug an seinen Sohn Josef, dem heutigen Wirt.

Mit dem berühmten „Ratzeputz“: Wirtsehepaar Christine und Josef Göttler. © Höltl

Früher wie heute ist das Gasthaus Göttler in Rumeltshausen Treffpunkt für Jung und Alt. 1889 hat etwa am Pfingstmontag Markus Göttler zum Hochzeitsrennen mit Tanzmusik geladen. Es gab zur Kirchweihmusik Betteltanz und Bock-Paschen oder Schlittenrennen.

Aber auch die jüngere Vergangenheit hält einige Anekdoten bereit, die man gerne hört, wenn sich Sepp zu einem setzt und sie erzählt. Einer, der natürlich ebenfalls viele Begebenheiten wusste, ist Sepps Vater Hans. Er jedoch verstarb jüngst überraschend (wir haben berichtet). Für beide ist und war es aber immer Tradition, sich dazuzusetzen: „Bei uns bleibt keiner alleine“, und „mia warn scho immer guad mit de Leit“, sagt Sepp.

Momentaufnahme aus dem Jahr 1964 mit Josef Göttler (Zweiter von rechts). © Repro: Höltl

Bratheringe alsnächtliche Brotzeit

Einen ganz traditionellen Stammtisch pflegen die Burschen, die sich früher jeden Montag zum „Handeln“ (Kartenspielen) trafen, um eine Goaßmass auszuspielen. Hans Göttler war für jeden Spaß zu haben, stand in der Nacht auf und sorgte für Nachschub, falls der Schnaps ausging, schmierte mit seiner Frau Resi weit nach Mitternacht noch Marmeladenbrote, wenn der Hunger die Stammtischler übermannte, oder zauberte einen ganzen Schwarm von Bratheringen für eine nächtliche Brotzeit auf die Teller.

Einer verlorenen Wette in früheren Zeiten ist es beispielsweise zu verdanken, dass ein Pferd durch die Gaststube trabte. Und dann war da noch der Qualm. Damals durfte man in den Wirtschaften rauchen, und Sepp erinnert sich noch gut daran, wie er als Zwölfjähriger den Raum betreten hat und „mitm Kopf im Dampf g’standn is“. Damals hieß es „Alle abaschen“ – dann wurde die Zigarre umgedreht, verkehrt herum in den Mund gesteckt und reingeblasen, und vorn raus hat es dann gequalmt wie aus einem Kamin.

An einem Abend sechsMass umgeschmissen

Eine rechte Sauerei hat es auch gegeben, als ein paar Stammtischler mal an einem Abend insgesamt sechs volle Maß umgeschmissen haben. Zur Strafe mussten sie es dann selbst wegputzen. Damit ihnen das nicht wieder passiert, haben sie bei ihrem nächsten Besuch einen Tisch raus- und ein aufgepumptes Schlauchboot reingeschleppt in die Stub’n, hatten sich Feuerwehr-Outift angezogen und setzten sich in voller Montur ins Boot. Dann bestellten sie vier Mass und spielten Karten. „Falls was passiert, kemma’s ausschütt’n und mit hoam nehma. So mach’ma nix dreckert“, hieß es.

Nicht immer wurde mit der damaligen Währung „DM“ bezahlt, sondern es gab auch die „G’schicht, dass der Schnaps mal mit’m Zentner Woaz’n“ bezahlt wurde.

Für „a gscheide Gaudi“ war Hans Göttler immer zu haben. Etwa zum „Noagerl-Sauf’n“. Die Schnee-Mass gab es mit acht verschiedenen Eissorten. Eine Mass, gefüllt mit ein paar Kugeln Eis und aufgefrischt mit Sekt oder einer bekannten ostfriesischen Spirituose – je nachdem, was parat stand, kam rein. Cappuccino war die beste, Amarena die schlimmste Version, da man die „Kirschbreckerl“ mittrinken musste.

Wer Hans kannte, der weiß, was ein „Kam-a-liter“ ist. Eine 0,7-Liter-Flasche Sekt in einem Masskrug = „kaum ein Liter“. Oder wer kennt die „Hans-Wurst“, eine Dicke ohne Haut, längs geachtelt und auf dem Teller sternförmig um einen Löffel Senf gelegt mit einer Scheibe Brot.

Anfangs waren die Stammtischler noch in der Küche zu finden, weil unter der Woche nur dort eingeheizt wurde. Die Oma hat dann immer kräftig eingeheizt, wenn es spät wurde und dachte, dann gehen alle nach Hause – aber sie bekamen nur alle noch mehr Durst und sind sitzen geblieben. Eine Idee von Hans war es, einen solch greisligen Schnaps zu servieren, dass keiner danach noch nach einem zweiten Stamperl fragt. Pustekuchen: Der 58-prozentige Schnaps „Ratzeputz“ hat sich zu einem Hausschnaps bei den Göttlers etabliert und wird mittlerweile von seinen Fans geschätzt. Für die Gäste Lotte und Jupp (echte „Preiß’n“) gehört er in jede Hausapotheke. Die Frage „Was mogstn für an Schnaps? Einen für Männer oder für Mädchen?“ ist schnell beantwortet.

Ganzes Vereinslebenin der Dorfstraße 31

Das Gasthaus Göttler hat aber nicht nur lustige Geschichten, sondern auch hervorragendes Essen zu bieten. Viele Hochzeiten wurden seit den 80er Jahren hier gefeiert, und auch mit den Gepflogenheiten anderer Landsleute hat man sich bestens arrangiert. Auch viele bekannte Musikbands kennen den Weg zu Göttlers und haben im oberen Festsaal den Gästen ordentlich eingeheizt.

Eine schöne Erinnerung sind die legendären Rosenmontagsbälle, und auch das Vereinsleben findet natürlich in der Dorfstraße 31 statt – die Fahnenweihen, Schützenfeste und -bälle, Feuerwehrfeste. Die Geselligkeit und Gemütlichkeit steht seit jeher an erster Stelle, und Christine und Sepp Göttler hoffen, dass „es noch lange so bleiben wird“.

Roswitha Höltl