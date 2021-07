Einmaliges Projekt zur Wiederansiedlung im Rothbach in Schwabhausen: Die Bachmuschel soll zurückgeholt werden!

Einige der Protagonisten des Bachmuschelprojekts in der Roth: Simon Sedlmair, Bürgermeister Wolfgang Hörl, Günter Schön und Dr. Bernhard Gum (von links).

Kooperation zwischen Bezirk, Gemeinde, Pächter und Wissenschaftlern

Die Roth, ein eher kleiner Bachlauf in der Gemeinde Schwabhausen, hat sich nach den ausgiebigen Regengüssen in den vergangenen Tagen hinsichtlich der Fließgeschwindigkeit zu einem sehr lebendigen Flüsschen entwickelt. Noch viel mehr Leben darin wünscht sich nun Günter Schön, der zukünftige Pächter des Rothbachs. Ehrenamtlich als Biberberater und Naturschutzwächter für die Untere Naturschutzbehörde Dachau und zudem für den Bezirk Oberbayern als Muschelberater tätig, startet er ein langfristiges Pilotprojekt – zur Wiederansiedlung der Bachmuschel in der Roth.

Schwabhausen ‒ Bei diesem Vorhaben wird er eng mit Dr. Bernhard Gum vom Bezirk Oberbayern/Fachberatung Fischerei, mit dem Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der TU Weihenstephan und der Muschelkoordinationsstelle Bayern zusammenarbeiten. Mit eingebunden sind ebenfalls die Vorsitzenden der Wasserverbände Roth II und III, Georg Burgmair und Simon Sedlmair.

Früher war die Bachmuschel in den umliegenden Gewässern heimisch, mittlerweile sind allerdings 90 Prozent aller Bestände in Bayern verschwunden. Bei einem ersten Treffen wurden jetzt die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen eruiert, inwieweit die Bachmuschel in der Roth wieder heimisch gemacht werden kann.

+ Die Bachmuschel gehört nachweislich zu den früheren Bewohnern des Rothbachs. © Höltl

Nachdem in der Vergangenheit bereits Muschelschalen in diesem Bach gefunden wurden, kann man mit Sicherheit sagen: Sie waren schon einmal da. Für Dr. Bernhard Gum, der unter anderem auch die Muschelkoordinationsstelle in Bayern aufgebaut hat, sind die Basisdaten – wie der kiesige Untergrund und die passende Wasserqualität – „ein schönes Potenzial für das Vorhaben“.

Es ist ein langfristiger Prozess, und es wird dauern, bevor man erste Ergebnisse sehen wird, aber „was sind schon drei, vier Jahre für die Natur?“ gibt Günter Schön zu bedenken. Schritt für Schritt werden jetzt die Weichen für dieses Vorhaben gestellt.

Gemeinsam wurde an diesem Tag der Bachlauf begutachtet. Leichte Mäandrierungen (Flussschlingen) durch kleine Seitenrückbereiche werten den Verlauf des Wassers auf. Ideal wäre es, wenn jeder Abschnitt eine vielfältige Gestaltung durch Wurzeln und Holz erfährt und bachbegleitende Gehölze die Beschattung und Kühlung übernehmen können.

Im Frühjahr wird dann mit Vertretern der TU Weihenstephan eine Elektrobefischung durchgeführt, sodass der Fischbestand schnell und schonend erfasst und untersucht werden kann. Je nach noch vorhandenem Fischbestand erfolgt die Besetzung geeigneter Wirtsfische für die Bachmuschel. Der nächste Schritt ist dann der Besatz mit Fischen, die bereits mit Glochidien (Muschellarven) „behaftet“ sind. Dies wird mehrmals wiederholt, und anschließend erhofft man sich die ersten Erfolge auf der Suche nach Jungmuscheln.

Alles, was im Oberlauf der Roth gemacht wird, wirkt sich positiv auf den gesamten Bach aus, da die Strömung die Fische und auch die Muscheln und Glochidien abwärts trägt. Wichtig wäre für Günter Schön, dass die vorhandenen sieben betonierten Abstürze entfernt werden, um das ökologische Gleichgewicht sicherzustellen, da die Roth als größter Seitenbach der Glonn besonders wichtig ist. Momentan verhindern diese Abstürze das Aufsteigen der Fische aus der Glonn und der Rothbach kann als Laichgewässer nicht genutzt werden.

Das Projekt zur Wiederansiedlung der Bachmuschel ist einmalig, da dies so noch nie versucht wurde. „Es wird spannend“, ist sich Schön sicher und bekommt auch durch die Gemeinde mit Bürgermeister Wolfgang Hörl volle Unterstützung. Roswitha Höltl