Bürgermedaille für herausragende Menschen

Feierliche Übergabe: Bürgermeister Wolfgang Hörl, Georg und Maria Burgmair, Dieter und Renate Hitz und Richard und Monika Merkel (v.l.). © höltl

Maria Burgmair, Renate Hitz und Richard Merkel wurde die höchste Auszeichnung in Schwabhausen zuteil. Sie wurden mit der Bürgermedaille geehrt.

Schwabhausen – Für ihre herausragende ehrenamtliche Tätigkeit wurden jetzt Maria Burgmair, Renate Hitz und Richard Merkel mit der Bürgermedaille der Gemeinde Schwabhausen ausgezeichnet. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde für Bürger bereithält. Sie wird für besondere Verdienste um das Gemeinwohl verliehen und ist eine Anerkennung für langjähriges, ehrenamtliches Engagement, denn: „Sie fragen sich nicht, was die Gemeinschaft für Sie tut, sondern Sie fragen sich, was Sie für die Gemeinschaft tun können“, so Bürgermeister Wolfgang Hörl.

Im Sitzungssaal des Rathauses begrüßte er ihre Familienmitglieder und Freunde, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Altbürgermeister Josef Baumgartner, weitere Bürgermedaillenträger und Vertreter aus dem Gemeinderat. Die drei neuen Bürgermedaillenträger, die sich auch ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen durften, sind seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen tätig. Hörl: „Ich sehe mich in diesem Raum um und schaue in Gesichter, die Freude im Herzen tragen.“ Die Gemeinde wird „bunter und vielfältiger und sie wird lebendig durch Euer Handeln“!

Maria Burgmair seit ihrer Jugend engagiert

Seit ihrer Jugend engagiert sich Maria Burgmair (50) für soziale und kirchliche Angelegenheiten. Die Kirche sei ihr Begleiter, so Hörl in der Laudatio. Seit 23 Jahren gehört sie dem Pfarrgemeinderat Schwabhausen an, war im Jahr 1990 Gründungsmitglied des Pfarrverbands und hat seit Jahren den Vorsitz des Pfarrverbandsrates inne. Sie ist Kommunionhelferin sowie Ansprechpartnerin für Ministranten und organisierst Kinder- und Jugendgottesdienste, die Seniorenweihnachtsfeiern, Pfarrfamilienfeste und die Dorfweihnacht.

Als 2015 die ersten Flüchtlinge aus Afrika in die Gemeinde kamen, hat sie sich im Helferkreis um die Betreuung dieser Menschen gekümmert. Sie ist ebenfalls eine tatkräftige Unterstützung bei Veranstaltungen der Feuerwehr Schwabhausen, bei der ihr Mann seit vielen Jahren Führungsverantwortung trägt. Sie habe einen realistischen Blick auf die Dinge und zeige außerordentliche Herzlichkeit bei der Ausübung ihrer Ehrenämter.

Mit ihrer Nominierung hat der Gemeinderat ein Zeichen gesetzt, dass außerordentliches Engagement auch in jungen Jahren mit der Bürgermedaille gewürdigt werden kann.

Renate Hitz: Motor der Tennisabteilung

Seit fast 45 Jahren ist Renate Hitz (80) aktives Mitglied beim TSV Arnbach und der Motor sowie die Seele der Tennisabteilung. Seit 40 Jahren betreibt sie in der Tennisabteilung aktive Jugendarbeit und hat bereits zahlreiche Jugendliche an den Mannschaftssport herangeführt. Genauso lange ist sie Trainerin der Damenmannschaft und aktive Mannschaftsspielerin. Sie kümmert sich um die Finanzen und auch um das gesellschaftliche Leben in der Tennisabteilung. Sie organisiert den Trainingsbetrieb, die Jugendcamps, Vereinsmeisterschaften sowie Turniere. Dank ihr konnte die Tennisabteilung, als sie im Jahr 2013 am Tiefpunkt angekommen war, wiederbelebt werden. Durch Werbemaßnahmen bei Neubürgern im Ort, mit Familiennachmittagen und kostenlosen Schnuppertagen sowie der Kooperation mit dem örtlichen Kinderhaus hat sie die Mitgliederzahlen wieder ordentlich erhöht. Seit 13 Jahren hat sie zudem die Verantwortung als 3. Vorsitzende im Hauptverein. Fast genauso lange engagiert sie sich mit ihrem Mann Dieter als Schulweghelfer. Ihr Durchhaltevermögen und ihre herzliche Art zeichneten sie aus, lobte Hörl.

Richard Merkel seit 30 Jahren BN-Vorsitzender

Der Vorsitz des Bund Naturschutzes (BN) der Ortsgruppe Schwabhausen obliegt Richard Merkel (75) seit mehr als 30 Jahren. In dieser Funktion ist er als Organisator und Motor für viele Tätigkeiten zu Gunsten von Natur und Umwelt in der Gemeinde aktiv. Dazu zählen beispielsweise die Pflege zahlreicher Ausgleichsflächen der Gemeinde, die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen, der Aufbau von Amphibien-Schutzzäunen sowie die nächtlichen Leerungen der Auffangbehälter. Auch die Pflege des Biotops ist eine unglaublich wichtige Leistung des BN. Desweiteren finden in jedem Jahr zwei Flohmärkte in Schwabhausen statt, die er mit seiner Gruppe organisiert.

Ebenfalls ist Richard Merkel Mitglied im Umweltbeirat der Gemeinde Schwabhausen, der bei Fragen des Natur-, Klima- und Umweltschutzes berät. Mit seiner ruhigen, immer sachlichen und zielstrebigen Art bereichere er das Gemeindeleben. „Du bist der beste Biologielehrer, den sich eine Gemeinde wünschen kann“, meinte Hörl in seiner Laudatio.

Musikalisch begleitet wurde die feierliche Bürgerehrung von Sabine Loder und Eva Kausch.

Roswitha Höltl