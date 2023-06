Ein halbes Jahr ohne Durchgangsverkehr

Von: Torge Wester

In zwei Bauabschnitte sind die Arbeiten an der Wasserleitung der Ortsdurchfahrt in Schwabhausen unterteilt. Grafik: MM © MM

Die Münchner bzw. Augsburger Straße in Schwabhausen ist ab kommenden Montag, 19.Juni, gesperrt.

Schwabhausen – „Am Montag um 7 Uhr geht es los. Dann wird die Straße gesperrt!“ Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung keinen Zweifel daran, dass am 19. Juni die Bauarbeiten zur Neuverlegung der Wasserleitung im Bereich Münchener bzw. Augsburger Straße beginnen. Bis Ende November wird die Ortsdurchfahrt dann für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben.

Das betrifft natürlich die Schwabhausener selbst, die Gewerbetreibenden und die Einwohner wurden deshalb in vielfältiger Form – mit Wurfzetteln, zwei Online-Informationsveranstaltungen, Veröffentlichungen auf der Homepage der Gemeinde usw. – in Kenntnis gesetzt. Mindestens genauso betroffen ist aber der Pendlerverkehr auf der Ost-West-Achse Altomünster-Dachau. Denn die Wanderbaustelle in Schwabhausen beansprucht zwar jeweils nur 40- bis 50-Meter-Abschnitte, was einige Tage für erhebliche Einschränkungen der jeweiligen privaten oder gewerblichen Anlieger sorgen wird.

Die Durchfahrt wird allerdings stets an einem bestimmten Punkt unmöglich sein. Deshalb wird eine weitläufige Umleitung um Schwabhausen eingerichtet. Aus Richtung Altomünster, also von Westen her kommend, wird der Verkehr bereits in Erdweg abgeleitet und über Arnbach, Indersdorf und Niederroth wieder zur Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau geführt. Aber Autofahrer können auch noch in Oberroth auf die Staatsstraße 2051 in Richtung Sulzemoos abbiegen, um dann über die St 2054 zur A 8 und B 471 nach Dachau zu kommen. „Eine gesperrte Staatsstraße muss über eine andere Staatsstraße umgeleitet werden“, machte Bürgermeister Hörl den Grund für die weitläufige Umfahrung deutlich, die natürlich auch von Dachau kommend bereits am Assenhauser Berg eingerichtet wird.

Natürlich kann Ortskundigen nicht verwehrt werden, Schleichwege über Ortsverbindungsstraßen zu nutzen. Schleichwege im Ort Schwabhausen selbst werden allerdings verkehrsrechtlich unterbunden. Hier gilt die klare Regelung, dass nur Anliegerverkehr erlaubt sein wird. Der Gemeindechef kündigte an, dass das auch stichprobenartig überprüft bzw. überwacht werde. Hörl: „Da werden wir sicher interessante Anliegen zu hören bekommen...“

„Ein massives Problem werden wir vor allem in Arnbach an der Engstelle am Kirchenberg bekommen“, ist sich der Bürgermeister, der selbst in Arnbach wohnt, sicher. Hier staut es sich zu Zeiten des Berufsverkehrs jetzt schon täglich, erst recht dann „bei dreifachem Verkehr“!

Umgeleitet werden muss natürlich auch sowohl der MVV-Busverkehr als auch die Schülerbeförderung mit den gemeindeeigenen Bussen, was bereits in den vergangenen zwei Tagen in Kraft getreten ist. Schüler, Pendler, Anwohner – sie alle werden jetzt ein halbes Jahr mit Einschränkungen leben müssen.

Vier Bauabschnitte Die Arbeiten an der Wasserleitung im Bereich Münchner bzw. Augsburger Straße in Schwabhausen sind in vier Bauabschnitte eingeteilt:

Bauabschnitt 1 liegt zwischen dem Rathaus auf Höhe der Ludwig-Thoma-Straße und der Kreuzung Blumen-/Ulmenstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Juni, und sind bis 12. August angesetzt.

Bauabschnitt 2 geht dann weiter bis zur Kreuzung Kirchenstraße. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen am 28. August starten und bis 31. November abgeschlossen sein.

Bauabschnitte 3 und 4 gehen dann von der Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Bahn sowie von der Kreuzung Kirchenstraße bis zum westlichen Ortsrand. Ursprünglich sollten auch diese Abschnitte heuer schon bearbeitet werden. Die Angebote, die die Gemeinde im Rahmen der Ausschreibung bekam, sprengten allerdings den finanziellen Rahmen. Deshalb sollen diese Abschnitte jetzt erst nächstes Jahr drankommen.