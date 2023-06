Hausmeister der ganz besonderen Art verabschiedet sich nach 33 Jahren von Schwabhauser Grundschule

Verabschiedung: Lehrerin Theresa Holthoff, Schulleiterin Sabine Gerhäußer, stellvertretende Rektorin Cornelia Wirth und Siegfried Thuringer (v.l.). © ROSWITHA HÖLTL

Beim Sommer- und Spielfest der Grundschule Schwabhausen sagt die Schulfamilie „Servus“ zu Siegfried Thuringer, der nicht nur Hausmeister sondern auch Schulbusfahrer war.

Schwabhausen – Das Sommer- und Spielefest der Grundschule Schwabhausen begann auch heuer mit einem Abschied. Siegfried Thuringer, der schulbusfahrende Hausmeister, der Generationen von Kindern in die Schule gefahren hat, verabschiedet sich in den Ruhestand. Nach 33 Jahren sagt er aber nicht nur der gesamten Schulfamilie servus, sondern auch der Gemeinde Schwabhausen. Sein neues Zuhause ist künftig in Bremerhaven.

Das Lehrerkollegium stand zum Abschied Spalier und im Schulgarten warteten schon die Schüler auf ihn. Schulleiterin Sabine Gerhäußer bedankte sich bei ihm im Namen aller für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, für seine stetige Hilfsbereitschaft und seine großartige Unterstützung.

Siegfried Thuringer kümmerte sich nicht nur ums Haus, sondern auch um die Schulkinder

„Er war ein Hausmeister der ganz besonderen Art“, so Bürgermeister Wolfgang Hörl. Er erinnerte in seiner Rede daran, dass sogar in der Chronik von Schwabhausen ein Bild von Thuringer zu finden ist, als er damals den ersten Schulbus übernommen hat. Damit hat er sozusagen Geschichte geschrieben, so Hörl. Ihm und noch vielen weiteren Gemeindebürgern wird er unvergessen bleiben, weil er in seiner aktiven Zeit als Schulbusfahrer einem immer freundlich zuwinkte, wenn man ihm auf der Straße entgegenkam. „Sein unermüdlicher Einsatz und die Leidenschaft für seine Arbeit war beeindruckend“, bestätigte ihm Gerhäußer und „ganz professionell sorgte er allzeit für einen reibungslosen Ablauf im Schulgeschehen“.

Viele Verse und Reime zum Abschied

Der Förderverein, der Elternbeirat – alle sagten Danke und wünschten ihm für die Zukunft viel Glück. Und Nicole John vom Reinigungspersonal der Schule, beleuchtete noch einmal sein komplettes Arbeitsgebiet in Form einer Ode. Mit viel Humor fasste sie zusammen „… und Thuringer hat gut lachen, lässt jetzt alles den Pachinger machen (Andreas Pachinger ist der neue Hausmeister). Im Anschluss sang sie ihr Solo „Ab in den Norden“ (frei übersetzt vom Lied „ab in den Süden“).

Ebenfalls einen neuen Text bekam das Lied „An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand“, denn dort ist er „nun bald zuhause, weil er’s da so schön fand“. Heimlich hatten alle Schüler den Songtext einstudiert.

Bei einem bunten Sommerfest hatten die Kinder viel Spaß © ROSWITHA HÖLTL

Dann tobten sich die Kinder an den Spielstationen aus. Es gab ein Torwandschießen im kleinen und großen Format, einen kleinen Minigolfplatz und noch viele weitere Herausforderungen zu meistern.

Zudem gab es ein riesiges Kuchenbuffet und eine deftige Brotzeit. Es war ein Sommertag, den alle genießen konnten, da sich neben dem Lehrerteam noch viele helfende Hände kümmerten, dass der Spaß und die Freude nicht zu kurz kamen.

