„Ein riesen Vorteil!“

Von: Torge Wester

Generationen von Schülern wurden mit dem eigenen Schülerbus der gemeinde Schwabhausen in die Grundschule gebracht. Das bald vorbei. Der Gemeinderat hat eine MVV-Lösung beschlossen

Schwabhausen – Mit überwältigender Mehrheit bei nur zwei Gegenstimmen hat jetzt der Gemeinderat Schwabhausen jetzt entschieden, die Schülerbeförderung in der Gemeinde ab dem Schuljahr 2024/25 in den MVV-Regionalbusverkehr zu integrieren. Damit geht, wie erwartet, die Zeit der individuellen Beförderung der Schüler in der Gemeinde Schwabhausen zu Ende.

Bald ist der MVV auch für die Schwabhauser Schüler zuständig © MVV

Dieses und nächstes Schuljahr werden die Kinder also noch von der Gemeinde abgeholt und in die Grundschule gebracht, sowie mittags oder nachmittags wieder nach Hause gebracht. Schwabhausen ist die einzige Gemeinde im Landkreis Dachau, die die Schülerbeförderung in Eigenregie organisiert. Mit einem großen Bus und mehreren Kleintransportern wurden die Schüler befördert, die einen gesetzlichen Anspruch darauf hatten.

Hauptargumente dafür, die Schülerbeförderung in den MVV zu integrieren, sind die Kostenersparnis sowie der „riesen Vorteil“ (Bürgermeister Wolfgang Hörl), dass alle Gemeindebürger profitieren werden, da die Beförderung dann nicht mehr auf Schüler beschränkt sein wird. Der Gemeindechef hatte eine gute Nachricht: „Wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben, alle bisherigen gemeindlichen Schulbushaltestellen in den Linienplan des MVV zu integrieren, ja: mit Lindach sogar eine zusätzliche Haltestelle zu bekommen“, verkündete er.

Das Landratsamt um den Experten Albert Herbst habe ganze Arbeit geleistet. Von insgesamt 357 Grundschulkindern haben laut Hörl 103 einen Förderanspruch, weil sie einen Schulweg von mehr als drei Kilometern haben. Auch wenn sie einen besonders beschwerlichen oder besonders gefährlichen Schulweg haben, muss die Gemeinde für die Kosten der Beförderung aufkommen.

Die Kosten pro Schüler betragen für die Gemeinde 365 Euro, aufgrund des vom MVV derzeit angebotenen Jahrestickets. Hochgerechnet wären das also derzeit knapp 40 000 Euro. Ab Herbst 2024 werden Schüler aus Rumeltshausen, Stetten, Puchschlagen, Machtenstein, Lindach, Oberroth (Friedberger Straße), Arnbach, Rienshofen und Edenholzhausen mit der Buslinie 791 befördert.

Schüler aus Oberroth, die an der Bushaltestelle in der Aichacher Straße zusteigen, werden morgens mit der Linie 704 bis zur Haltestelle Augsburger Straße auf Höhe des Gasthauses zur Post befördert und haben dann nur noch einen minimalen Fußweg zur Schule. Schüler aus dem Gewerbegebiet werden morgens mit dem 704er und nach Unterrichtsende mit dem 791er befördert.

Nicht angefahren werden von den MVV-Bussen die Weiler Grub, Sickertshofen, Rothhof, Kappelhof sowie Unterhandenzhofen. Dort wird die Gemeinde nach wie vor bei Bedarf eine ergänzende Beförderung anbieten, wenn der Bedarf besteht. Dafür werde die Gemeinde wohl weiter einen Kleinbus einsetzen, informierte der Bürgermeister. Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Zu diesen Details seien noch viele Fragen zu klären, beklagten insbesondere die Vertreter der Oberrother Liste.

Mit der Aussage von Wolfgang Hörl, auch Schüler ohne Beförderungsanspruch könnten auf eigene Kosten das neue MVV-Angebot nutzen, und über Härtefälle usw. werde man sowohl mit den Eltern reden als auch im Gemeinderat, wollte sich insbesondere Daniel Haagen und Alfons Hauke nicht zufrieden geben: Sie stimmten schließlich als einzige gegen die Integration der gemeindlichen Schülerbeförderung in den MVV.