Endlich wieder ein volles Haus - Hauptversammlung der Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein

Momentaufnahme bei der Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein (v.l.): Dagmar Wagner, Simon Landmann, Hans Groß, Robert Axtner, Toni Hartl, Wolfgang Hörl, Peter Plendl, Thomas Burgmair, Johann Böswirth, Franz Gerer. ink Bürgermeister bedankt sich © Roswitha Höltl

Nach zweijähriger Pause freute sich Vorstand Franz Gerer von der Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein bei der Hauptversammlung im „Gmoihaisl“ über ein volles Haus - mit Ehrenmitglied Thomas Schell und etlichen Ehrengästen.

Kreuzholzhausen – Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause freute sich Vorstand Franz Gerer von der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein anlässlich der Hauptversammlung im „Gmoihaisl“ über ein volles Haus mit Ehrenmitglied Thomas Schell und etlichen Ehrengästen. Die drei amtierenden Bergkirchner Bürgermeister Robert Axtner, Dagmar Wagner und Hans Groß waren gekommen sowie Altbürgermeister Simon Landmann und Wolfgang Hörl aus Schwabhausen. Die Grüße der Kreisbrandinspektion Dachau überbrachten Kreisbrandmeister Johannes Böswirth und Kreisbrandinspektor Thomas Burgmair.

Die Wehr zählt 69 Mitglieder, darunter drei Ehrenmitglieder, 37 aktive und 28 passive Mitglieder sowie einen Jugendlichen, nachdem drei junge Männer laut Jugendreferent Roman Haas nach erfolgreicher Ausbildung nun zum Einsatzteam gehören. Die Werbung für den Feuerwehrnachwuchs soll noch verstärkt werden.

„Nach zwei Jahren ist viel ausgefallen und einiges passiert“, so Kommandant Peter Plendl. Es sei nicht einfach gewesen, Einsatzbereitschaft und Ausbildung auf die Reihe zu bringen. So wurden die Übungseinheiten in kleinen Gruppen durchgeführt. Insgesamt waren es 38 Übungen und eine Leistungsprüfung in zwei Gruppen.

Ihm zur Seite steht die stellvertretende Kommandantin Sabrina Fest. Sieben Einsätze waren zu tätigen – ein Brand und sechs Technische Hilfeleistungen. Sein Dank galt der Gemeinde Bergkirchen für die Unterstützung.

Plendl, der zugleich Hausverwalter für das „Gmoihaisl“ ist, erstattete Bericht über die Kostenseite und die Investition in Höhe von 7000 Euro. Er bekräftigte noch einmal, dass die Schaffung des 2016 entstandenen Domizils der Feuerwehr und der Treffpunkt der örtlichen Vereine genau die richtige Entscheidung gewesen sei. Das Haus werde gut angenommen.

Kassier Toni Hartl informierte über die finanzielle Lage. Da die Veranstaltungen zwei Jahre lang ausfielen, flossen bis auf die die Erlöse aus Papiersammlungen kaum Einnahmen.

Für Bürgermeister Robert Axtner war es pandemiebedingt seit der Amtsübernahme 2020 die erste Feuerwehr-Hauptversammlung, um Dank zu sagen für die Einsatzbereitschaft bei Tag und Nacht zur Sicherheit der Bürger, das sei keine Selbstverständlichkeit. Und der Ausbildungsstand sei hervorragend, betonte der Gemeindechef.

Abschließend nannte Franz Gerer in seinem Ausblick für 2022 die folgenden Termine: Am 7. Mai findet wieder das traditionelle Schafkopfturnier statt, am 9. Juli ist ein Vereinsfest geplant, und am 3. Dezember soll es wieder eine Weihnachtsfeier geben, an der Kinder, die ein Instrument spielen, auftreten dürfen.

Roswitha Höltl