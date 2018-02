Fahrradständer schlecht genutzt

Zu wenig genutzt werden laut Gemeinde die neuen Fahrradständer am Bahnhof in Schwabhausen. Gegen das „Wildparken“ soll nun etwas unternommen werden.

Schwabhausen – Wild abgestellte Fahrräder am Bahnhof in Schwabhausen sind immer noch ein Thema. Denn nicht alle nutzen die sowohl östlich als auch westlich der Bahn eingerichteten Abstellmöglichkeiten, wie Bürgermeister Josef Baumgartner in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekanntgab. Jeden Tag würden Fahrräder am Gehweg abgestellt, der damit blockiert werde.

Deshalb hat sich die Gemeindeverwaltung an die Deutsche Bahn gewandt, die zugesichert habe, etwas gegen die wilden Fahrradparker zu unternehmen. So sollen zunächst Zettel an den falsch abgestellten Drahteseln angebracht werden, mit dem Hinweis bzw. der Bitte, diese doch an den Fahrradständern abzustellen. Doch auch die Möglichkeit, die Räder zu entfernen, werde von der Bahn ins Auge gefasst, so Baumgartner.

tor