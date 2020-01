Feuerteufel unterwegs: Gartenhäuschen und Sessel gehen in Flammen auf

Der Dreikönigstag startete für zwei Oberrother nicht besonders erfreulich. Ein Feuerteufel wütetet und steckte ein Gartenhäuschen sowie einen Sessel in Brand.

Im Ortsteil Oberroth in der Gemeinde Schwabhausen war ein Feuerteufel unterwegs.

Bei einem Bewohner wurde ein Gartenhäuschen angezündet und bei seiner Nachbarin ein Sessel.

Zuvor alarmierten Nachbarn den Brand des Gartenhäuschens.

Oberroth - In Oberroth in der Gemeinde Schwabhausen kam es am Dreikönigstag, 6. Januar, in den frühen Morgenstunden zu zwei Bränden. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Kurz vor 4 Uhr nahm ein Anwohner in der Straße Am Sandberg Brandgeruch wahr. Nachdem er auf dem Nachbargrundstück ein in Flammen stehendes Gartenhaus bemerkte, alarmierte er die Rettungskräfte. Den freiwilligen Feuerwehren aus Schwabhausen und Oberroth gelang es zügig das Feuer des aus Wellblechen bestehenden Gartenhauses zu löschen.

Brandstifter in Oberroth unterwegs: Sessel einer Bewohnerin in Flammen

Durch den Brand in der Nachbarschaft wach geworden, bemerkte eine weitere Anwohnerin gegen 5 Uhr einen brennenden Sessel einer Sitzgruppe auf ihrer Terrasse. Ihr gelang es, das Möbelstück selbständig abzulöschen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits im Zeitraum vom 10. Dezember 2019 bis zum 1. Januar an einer Garage in der Nachbarschaft versucht wurde, eine Lichterkette mit einem Feuerzeug zu entzünden.

Wegen Brandstiftung in Oberroth: Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bei beiden Bränden kann sowohl ein technischer Defekt, als auch eine fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen und Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder selbst kleinere Beschädigungen unbekannter Herkunft festgestellt haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

