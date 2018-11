Oberrother bekommen ihr Wunschfahrzeug

Lange, zu lange haben die Oberrother auf ihr neues Einsatzfahrzeug warten müssen. Diesen Vorwurf konnte jetzt auch die feierliche Einweihung des neuen TSF-L nicht aus der Welt schaffen. Das bekam vor allem Bürgermeister Josef Baumgartner zu spüren.

Oberroth – Große Freude herrscht bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberroth: Das lang ersehnte neue Einsatzfahrzeug TSF-L (Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik) ist endlich eingetroffen und wurde jetzt offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Die komplette Oberrother Mannschaft, Mitglieder des Feuerwehrvereins samt Fahnenabordnung, zahlreiche Gäste aus dem Kreisfeuerwehrverband, von den gemeindlichen Feuerwehren, aus der Gemeinde, dem Landratsamt und der Politik sowie viele interessierte Oberrother waren dabei, als das festlich geschmückte Fahrzeug im „Winterholler-Hof“ von Pfarrer Werner Kellermann gesegnet wurde.

Daniel Haagen, der vor wenigen Tagen erneut für weitere sechs Jahre zum Kommandanten der Oberrother Wehr gewählt wurde, stellte den Festakt angesichts des steinigen Weg etwas ironisch unter das Motto „Was lange währt, wird endlich gut!“

„Heute herrscht die Freude vor“, sagte Daniel Haagen und bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass das Fahrzeug beschafft und bezuschusst werden konnte.

Die Anschaffungskosten für das TSF-L betrugen insgesamt 118 223,95 Euro. Nach Abzug der staatlichen Zuwendung in Höhe von 40 000 Euro musste die Gemeinde immerhin noch rund 78 000 Euro aufbringen.

Es hat tatsächlich lange gedauert, bis der Wunsch der Oberrother Wehr nach einem passenden Fahrzeug in Erfüllung ging. Bereits im März 2013 hatte Daniel Haagen den Antrag an die Gemeinde gestellt, einen Gerätewagen Logistik (GWL-1) zu beschaffen. Da sich ein Fahrzeug dieser Art aber nicht in die Alarmplanung einfügte, lehnte die Regierung von Oberbayern dafür eine Bezuschussung ab.

Der damalige Kreisbrandrat Heinrich Schmalenberg empfahl daraufhin, stattdessen die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) ins Auge zu fassen. Im Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat, die Feuerwehr Oberroth mit einer Fahrzeug-Ersatzbeschaffung in das „Gesamtkonzept Feuerwehrwesen der Gemeinde“ aufzunehmen. Da die Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehren Arnbach und Schwabhausen aber Priorität hatten, mussten die Oberrother weiter warten.

Wie Kreisbrandinspektor Gerhard Beck, der in Vertretung von Kreisbrandrat Franz Bründler gekommen war, in seinem Grußwort sagte, ließ Daniel Haagen aber nicht locker, zumal zwischenzeitlich Logistik-Fahrzeuge in die Förderrichtlinien mit aufgenommenen worden waren. Im Februar 2016 gab es schließlich im Gemeinderat die Grundsatzzustimmung, die Fahrzeugbeschaffung im Gemeindehaushalt 2017 einzuplanen. Im November 2016 wurde die Ausschreibung fertiggestellt, die Auftragsvergabe erfolgte im März 2017, und nach einer Menge Arbeit für die Planer und Fahrzeugbauer ist das Wunschfahrzeug nun ausgeliefert worden und verleiht der Oberrother Wehr neue Schlagkraft. Und die Gemeindefeuerwehren bekommen eine willkommene Ergänzung ihres Fuhrparks. Wie Beck ausführte, ist das TSF-L das erste im Landkreis Dachau und vermutlich auch eines der ersten in ganz Bayern.

Sowohl die Ansprache von Gerhard Beck als auch jene des Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath wurden von den Oberrothern mit großem Beifall bedacht. Beim Grußwort von Bürgermeister Josef Baumgartner, der sich ebenso wie die anderen Redner bei den Oberrother Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtliches Engagement bedankte und Glück und Segen bei den Einsätzen wünschte, rührte sich indes keine Hand für den Gemeindechef. Ein Affront. Edeltraud Lachner