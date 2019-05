Engagement seit 40 Jahren 

Der Frauenbund Schwabhausen ist aus der Gemeinde nicht wegzudenken. Heuer feiert er sein 40-jähriges Bestehen

Schwabhausen – Seit nunmehr 40 Jahren engagiert sich der Katholische Frauenbund Schwabhausen in der Gemeinde. Am 4. März 1979 wurde damals von 40 Frauen unter dem Vorsitz von Maria Huber der Zweigverein gegründet. 1993 übernahm den Vorsitz Inge Hinner, 2006 Elisabeth Schlossbauer. Seit dem vergangenen Jahr leitet Hermine Burgermeister zusammen mit einem neu gewählten Team die Geschicke des Vereins, der aktuell 186 Mitglieder zählt.

In all den vier Jahrzehnten wurde die gemeinsame Arbeit im christlichen Glauben mit Geselligkeit, Hilfsbereitschaft und großem sozialen Engagement ausgefüllt. Der Katholische Frauenbund hat Zeichen gesetzt und viele Spuren hinterlassen, auf die er heute mit Stolz zurückblicken kann. Jedes Jahr sind die Schwabhausener Frauen auf dem Bürgerfest und auf dem Christkindlmarkt zu finden. Perfekt organisieren sie das jährliche Frauenfrühstück, sie gestalten den Weltgebetstag, treffen sich zu Maiandachten und Adventsfeiern. Theaterbesuche, interessante Ausflüge und auch im Sommer ein Grillfest stehen Jahr für Jahr ebenso auf dem Programm wie interessante Vorträge über aktuelle Themen wie „Palliativversorgung“ und „Mikroplastik“. Man sieht, dass die Aktivitäten vom politischen, kirchlichen und dem gesellschaftlichen Aspekt eng miteinander verknüpft werden.

Das 40-jährige Jubiläum wird am Sonntag, 26. Mai, gebührend gefeiert. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Sektempfang im Pfarrheim St. Michael. Es folgt der Festzug zur Kirche, der von der Blaskapelle und Fahnenabordnungen begleitet wird. Der Festgottesdienst beginnt um 10.15 Uhr. Anschließend trifft man sich im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen zum gemeinsamen Mittagessen mit Festtagsprogramm, Kaffee und Kuchen. Beschlossen wird der Festtag mit einer Maiandacht in der Kirche in Rumeltshausen, die um 17 Uhr beginnt.

