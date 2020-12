Ingenieurbüro stellt im Schwabhauser Gemeinderat Planung vor: Für Hallenanbau sind einige Leitungen zu verlegen

Sechs Tische blieben leer, als der Gemeinderat am Dienstagabend im großen Saal des Gasthauses zur Post in Schwabhausen zusammentrat. Wie zu erfahren war, waren die Lücken coronabedingt: Ein Rat war positiv getestet worden, fünf weitere galten als Kontaktpersonen und mussten ebenfalls fernbleiben.

Schwabhausen – Beschlussfähig war das Gremium dennoch – und das war gut so, galt es doch, im alten Jahr noch einen wichtigen Beschluss zu fassen. Denn um den Anbau der Heinrich-Loder-Halle errichten zu können, müssen einige Leitungen im Boden verlegt werden. Die dazu erforderlichen Maßnahmen stellte Ingenieur Wojciech Przywecki aus Gröbenzell den Räten vor. Verlegt werden müssen demnach sämtliche Sparten mit Kanal, Wasser und Fernwärmeleitungen (Geothermie). Przywecki schätzte auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, dass die Arbeiten zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen werden. Die Kernzeit soll möglichst in den sechswöchigen Sommerferien liegen, wie Przywecki bestätigte und auch einige Gemeinderäte betonten.

Die Kosten schätzt der Ingenieur auf 400 000 Euro. Darin nicht enthalten ist die Verlegung von Stromkabeln, „weil das Sache der Bayernwerke ist“, wie Przywecki erläuterte. Man werde aber bei der Planung und der Vergabe darauf achten, dass die ausführende Firma sich mit dem Stromanbieter koordiniere.

Przywecki machte klar, dass der Pausenhof der Schule dafür komplett aufgerissen werden müsse, weil dort die neuen Leitungen gelegt werden. Und auch einige Bäume würden den Arbeiten wohl zum Opfer fallen.

Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Max Patzelt war ob dieser Begleiterscheinungen nicht glücklich. „Als wir dem Projekt vor zwei Jahren zugestimmt haben, war von den Leitungen gar nicht die Rede. Jetzt vernichten wir unseren Schulhof, der danach nur noch provisorisch hergerichtet wird!“ Er habe „Bauchweh“ damit, der Ausschreibung zuzustimmen und schlug vor, das Ganze zu vertagen. Das könne man natürlich machen, erklärte Przywecki. Allerdings müsse der Gemeinde klar sein, „wenn Sie im März erst ausschreiben, dann klappt es nicht mit den Arbeiten im Sommer“. Denn dann seien die Auftragsbücher der Baufirmen voll. Bürgermeister Wolfgang Hörl erinnerte daran, dass die Leitungsverlegung und teilweise -vergrößerung nicht nur wegen des geplanten Hallenanbaus nötig werde. Vielmehr habe man „deutlich mehr versiegelte Fläche“ zum einen mit dem Ausbau der Jahnstraße, zum anderen mit der geplanten Erweiterung des Bauhofs. Und auch das Dach für die Stockschützen bringe mehr Oberflächenwasser mit sich.

Die 14:1-Mehrheit im Gemeinderat sah es wohl so wie UBV-Sprecher Thomas Hack: „Wir sollten es jetzt endlich angehen und nicht mehr abwarten!“ Ohnehin ist es ja so, dass der Gemeinderat beschlossen hat, zuerst die Sanierung der Heinrich-Loder-Halle anzugehen, bevor der Anbau errichtet wird (wir haben berichtet).