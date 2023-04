Garagenbrand – Drei Personen retten sich auf den Balkon

Mit der Drehleiter wurden die Personen vom Balkon gerettet. © KFW

Ein Garagenbrand in Schwabhausen ist am Sonntagmorgen glücklicherweise glimpflich ausgegangen. Eine dreiköpfige Familie musste aber mit der Drehleiter über den Balkon gerettet werden.

Schwabhausen - „Brand im Gebäude, schwarzer Rauch sichtbar, mindestens noch eine Person in Gefahr“ – so lautete die Einsatzmeldung am Sonntagmorgen um 8.35 Uhr für Feuerwehr und Rettungsdienst., wie Pressesprecher Maximilian Reimoser mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in einem Wohngebiet von Schwabhausen stellte sich heraus, dass nicht das Wohnhaus selbst, sondern die an das Gebäude angrenzende Garage brannte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch vier Personen im Wohnhaus, eine weitere Person hatte Löschversuche in der Garage unternommen. Kräfte der Feuerwehr Schwabhausen verschafften sich umgehend Zutritt zur Garage und begannen unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung, hierbei waren zeitweise drei Trupps gleichzeitig im Einsatz.

Parallel dazu wurde das Wohnhaus von zwei weiteren Trupps nach Personen abgesucht. Die dreiköpfige Familie hatte sich auf den Balkon gerettet und wurde von dort durch die Drehleiter in Sicherheit gebracht, wie Reimoser mitteilte. Eine weitere Person hat sich im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aufgehalten und wurde von einem Trupp der Feuerwehr Dachau mit Fluchthaube ins Freie gebracht. Ein Trupp der Feuerwehr Oberbachern suchte aufgrund der starken Rauchentwicklung und -ausbreitung zusätzlich das Nachbargebäude ab und kontrollierte auf Verrauchung.

Nach rund einer Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten reduziert werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr haben sich danach auf die Kontrolle von Glutnestern mittels Wärmebildkamera sowie die Belüftung des Gebäudes beschränkt. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Schwabhausen, Arnbach, Dachau, Günding und Oberbachern sowie die Kreisbrandinspektion – die letzten von ihnen konnten um 10 Uhr wieder in ihre Standorte einrücken. dn

Die Garage löschte die Feuerwehr mit schwerem Atemschutz © kfw