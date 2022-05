Gemeinde mit höchster Auspendlerquote - erste Schritte, neue Betriebe und Arbeitsplätze zu bekommen

Schwabhausen

Schwabhausen – Um bestehende Betriebe zu stärken und vor allem neue dazu zu gewinnen, will die Gemeinde Schwabhausen jetzt etwas Nachhaltiges in die Wege leiten: Mit Hilfe des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München soll ein Gewerbeentwicklungskonzept für die Gemeinde aufgestellt werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Dem Beschluss voran ging eine Präsentation, wie so ein Konzept aussieht. Stadtplanerin Carola Seis vom besagten Planungsverband, bei dem die Gemeinde Mitglied ist, erläuterte, dass so ein Konzept auf drei Säulen stehe: eine Potenzialanalyse des Gewerbestandortes sowie Ziele und Empfehlungen.

Diese würden dann auch sehr konkret formuliert, erklärte die Planerin auf entsprechende kritische Nachfragen aus dem Gemeinderat hin. Denn so ein Konzept „ist nicht dazu da, dass Sie in Schwabhausen etwas zu lesen haben, sondern dass Sie vorankommen“, sagte Seis.

Befragung wird vorbereitet

Um das Konzept entwickeln zu können, bereite die Gemeindeverwaltung zusammen mit den Wirtschaftsreferenten auch schon eine Befragung der Gewerbetreibenden in der Gemeinde vor, informierte Bürgermeister Wolfgang Hörl.

Bevor die Räte einstimmig dafür stimmten, erinnerten Florian Scherf und Josef Reischl daran, dass ihre CSU-Fraktion bereits vor vier Jahren den Antrag im Gemeinderat gestellt habe, die Gewerbetreibenden zu befragen. Den Antrag habe Hörl, damals noch Gemeinderatsmitglied für die Freien Wähler, als „Schaufensterantrag“ abgetan, so die CSUler.

Fragebogen: wenig Resonanz

Der so Gescholtene erklärte seine damalige Ablehnung damit, dass zwei Jahre vor dem CSU-Antrag bereits ein Fragebogen des Landkreises an alle Gewerbetreibenden rausgegangen sei. Der Rücklauf sei damals aber äußerst mager gewesen, lediglich drei Fragebögen seien zurückgekommen.

Im Vorfeld der aktuell geplanten Umfrage „habe ich unter anderem längere Gespräche mit zwei Unternehmern geführt“, um die Fragestellungen abzustimmen, sagte Wolfgang Hörl. Dass der CSU-Antrag nicht schon früher umgesetzt worden sei, obwohl der Gemeinderat ihm zugestimmt habe – „das nehme ich auf meine Kappe“, so Hörl, der ja seit zwei Jahren Bürgermeister ist.

Stadtplanerin Carola Seis rechnet damit, dass bei der Erstellung des Gewerbeentwicklungskonzepts in neun bis zehn Monaten erste Ergebnisse vorliegen dürften.

Dass sich in der Gemeinde in diesem Bereich schnell etwas verändern müsse, darüber waren sich die CSU, die anderen Fraktionen und der Gemeindechef im Übrigen einig. „Denn wir sind die Gemeinde mit der höchsten Auspendlerquote im Landkreis“, sagte Hörl im Hinblick auf fehlende Arbeitsplätze vor Ort.



