2,5 Millionen Euro für Erweiterung der Heinrich-Loder-Halle

1980 wurde die Heinrich-Loder-Halle in Schwabhausen gebaut. Seit einiger Zeit steht fest, dass sie zu klein ist. Mit der notwendigen Erweiterung befasste sich der Gemeinderat am Dienstag. Wieder einmal.

Schwabhausen – Rund 2,5 Millionen Euro wird die Erweiterung der Heinrich-Loder-Halle in Schwabhausen kosten, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Der Beschluss, die dafür nötigen Baumaßnahmen umzusetzen, fiel einstimmig. Zuvor hatten allerdings insbesondere Mitglieder der CSU-Fraktion Bedenken hinsichtlich der nötigen Arbeiten an der Jahnstraße geäußert.

Insgesamt neun Mal ist die Turnhallenkommission in den vergangenen Jahren zusammengetreten, um eine Lösung zu erarbeiten. Bereits 2011 war diese Kommission eingerichtet worden, ab 2013 war dann auch Planer Fritz Lück dabei: „In den vergangenen fünf Jahren ist viel Hirnschmalz in die Planung eingeflossen,“ betonte der Architekt aus Hausham jetzt im Gemeinderat. Den Anbau an die Heinrich-Loder-Halle hatte er im Gemeinderat schon einmal vorgestellt (wir haben berichtet), daran hat sich in den Grundzügen nichts mehr geändert.

Neu für die Gemeinderäte waren jetzt eine Kostenberechnung und insbesondere die Notwendigkeit, die Jahnstraße aufzureißen, weil einige „Sparten“ zur Erschließung des Hallenkomplexes unter der Straße verlegt werden müssen. Der Hallenanbau wird relativ nah an die dann wieder erstellte Jahnstraße heranrücken.

Planer Lück versicherte, dass die Jahnstraße höchstens marginal verlegt werde, im Großen und Ganzen aber den jetzigen Verlauf behalte. Der Pausenhof der Schule werde dadurch nicht berührt.

CSU-Sprecher Florian Scherf schlug vor, den Beschluss erst in einer der nächsten Sitzungen zu fassen. Denn zum einen hätten die Räte im Vorfeld weder von der Höhe der Kosten noch den massiven Straßenbaumaßnahmen Kenntnis gehabt. Die Informationen aus der Sitzung müsse man sich erst einmal zu Gemüte führen. Dass die Kosten die zwei Millionen Euro deutlich überschreiten würden, darüber sei der Gemeinderat informiert gewesen, widersprach Harald Jörg von den Freien Wählern. Und Fraktionskollege Georg Sonnenberger stieß ins gleiche Horn und fand, „wir haben jetzt lang genug geplant, jetzt sollten wir entscheiden“!

Das tat das Gremium schließlich doch einmütig – mit den Stimmen von Florian Scherf und der CSU-Fraktion. „Denn wir sind uns natürlich alle einig, dass wir den Hallenanbau brauchen“, betonte Scherf.

Berappen muss die Gemeinde für die Baumaßnahme rund 2,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Sanierung und der Umbau der bestehenden alten Heinrich-Loder-Halle. So werden neue Sanitärbereiche geschaffen, Umkleiden und ein neuer Anbau für die Geräteräume. Darin noch nicht enthalten sind allerdings die Kosten der Straßenbaumaßnahmen.