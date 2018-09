Alte Schule an der Kirchenstraße: Teilabriss?

Wie geht es nach dem Auszug des Kindergartens St. Michael mit dem Gebäude und dem Grundstück an der Kirchenstraße weiter? Mit dieser Frage befasst sich der Gemeinderat jetzt zum ersten Mal konkret dank einer Machbarkeitsstudie. Die empfiehlt einen Teilabriss.

Schwabhausen – Jetzt liegen die ersten Pläne auf dem Tisch, was mit dem alten Schulgebäude und dem Grundstück an der Kirchenstraße in Schwabhausen passieren könnte. Könnte, denn eine Entscheidung, wie es dort weitergeht, ist noch in weiter Ferne.

Architekt Peter Goßner vom gleichnamigen Dachauer Planungsbüro stellte am Dienstag im Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie vor, die Möglichkeiten aufzeigte. Für viele Gemeinderäte überraschend war dabei die Aussage, dass der ganz alte Teil des ehemaligen Schulgebäudes an der Kirchenstraße doch zu marode sei, um erhalten zu werden. Der komplette Erhalt war wohl der Tenor bei einer Begehung mit den Gemeinderäten gewesen, doch der Architekt hat sich inzwischen das alte Gebäude angeschaut und sprach jetzt von starker Feuchtigkeit im Keller, die eine Sanierung des Fundaments notwendig machen würde – „und das ist ein Fass ohne Boden“, befürchtet Peter Goßner. Er empfiehlt deshalb, den alten Teil des alten Schulgebäudes abzureißen, ebenso wie im Übrigen das Jugendzentrum. Dagegen sei der neuere Teil durchaus erhaltenswert dank einer „guten Gebäudesubstanz“, wenn auch in Richtung Elektro, Heizung und Sanitär alles erneuert werden müsse.

Auf den freiwerdenden Flächen sei eine Wohnbebauung denkbar. Goßner legte einen ersten Plan mit drei neuen Wohngebäuden vor, in denen jeweils sechs Wohnungen möglich seien. In einer Tiefgarage würden in diesem Fall 36 und oberirdisch weitere 22 Stellplätze geschaffen. Die Nutzung würde aufgeteilt auf die Wohnungen und die Nutzer des alten Gebäudes.

Die verbleibenden Räume der ehemaligen Schule an der Kirchenstraße könnten auf drei Ebenen genutzt werden, wie der Planer skizzierte. Im Keller könnte der Schützenverein Frei Glück mit seinem Schießstand unterkommen, Größe und Beschaffenheit machen das möglich, auch ein Schützenstüberl wäre dort denkbar. Die Schützen müssen ja über kurz oder lang ihre bisherige Heimat, das Gasthaus zur Post, verlassen.

Im Erdgeschoß könnten die Blaskapelle sowie das Jugendzentrum einziehen, im Obergeschoß würde die Volkshochschule zwei Seminarräume erhalten.

Das Ganze wäre für die Gemeinde auch finanzierbar, rechnete der Planer vor. Die Sanierung des alten Schulhauses würde demnach 1,3 Millionen Euro kosten, mit dem Verkauf der Grundstücke für die Wohnbebauung könnte die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro erzielen.

„Diese Lösung gefällt mir sehr gut“, sagte Bürgermeister Josef Baumgartner. „Bisher war ich ja immer der Meinung, das Ganze komplett abzureißen.“ Positiv überrascht, „wieviel hier möglich ist“, war auch Georg Sonnenberger (Freie Wähler).

Unter den kritischen Stimmen war Max Patzelt (UBV), der sich „überrumpelt“ fühlte, weil er bisher vom Kompletterhalt des Gebäudes ausgegangen war. Und Georg Hillreiner fand, dass die Pläne „zu viel Wohnen und zu wenig Gemeinnutzen“ auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück enthielten.

Über die Nutzung von Grundstück und Gebäude wird der Gemeinderat sicher noch einige Male diskutieren. Einfließen wird dann womöglich auch die Variante in der Machbarkeitsstudie, wonach das alte Gebäude so umgebaut werden könnte, dass auch dort Wohnungen geschaffen würden.