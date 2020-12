Schwabhauser Gemeinderat verabschiedet Haushalt – 2022 sind Rücklagen aufgebraucht

Den Haushalt in einem Gesamtvolumen von 21,74 Millionen Euro hat der Gemeinderat Schwabhausen verabschiedet. Die Rücklagen werden bis 2022 aufgebraucht sein.

Schwabhausen – Ausgiebig wurde im Gemeinderat Schwabhausen über die Maßnahmen an der Heinrich-Loder-Halle diskutiert, bevor man zur Kampfabstimmung schritt (wir haben berichtet). Als es dann beim nächsten Tagesordnungspunkt darum ging, den Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden, der den Hallenanbau und -sanierung ja mit erheblichen Mitteln beinhaltet, kehrte wieder große Einmütigkeit ins Gremium ein. Mit 21:0 Stimmen wurde das Zahlenwerk verabschiedet, das ein Volumen von 21,74 Millionen Euro hat.

Weniger Gewerbesteuer, weniger Einkommensteuer, wenig bis keine Schlüsselzuweisung, dafür eine steigende Kreisumlage – die Gemeinde habe allen Grund, Zurückhaltung insbesondere im Bereich der Investitionen und der freiwilligen Leistungen zu üben, sagte Bürgermeister Wolfgang Hörl. „Der Haushalt muss Belastungen standhalten. Wir müssen liquide genug bleiben, um selbst noch steuern zu können.“

Es sei höchste Zeit, „mit einer differenzierten Ausgaben- und Aufgabenkritik zu beginnen und die Bürger realistisch über die Handlungsspielräume der Gemeinde zu informieren“, betonte der Gemeindechef.

Da regte sich im Gemeinderat kein Widerspruch, im Gegenteil. So erinnerte Georg Sonnenberger (Freie Wähler) wiederholt an die alte Weisheit „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not!“. Und Florian Scherf (CSU) regte die Schaffung eines Finanzplanungsausschusses an, der austarieren soll, was in den kommenden Jahren möglich ist und was nicht: „Sonst hangeln wir uns weiter von Jahr zu Jahr, das ist nicht gut!“

Gemeindekämmerer Daniel Aschbichler und Verwaltungschefin Monika Sandmair durften sich durch die Bank über Lob und dankende Worte aus den einzelnen Fraktionen des Rats freuen, die alle von einem sehr gut geplanten Haushalt sprachen. 2021 wird sicher noch unproblematisch sein, nicht zuletzt, weil man von den aktuell vorhandenen Rücklagen in Höhe von 7,42 Millionen Euro lediglich eine knappe Million Euro aufbrauchen will. Wenn die Maßnahmen umgesetzt werden, die im ebenfalls genehmigten Finanzplan stehen, dann werden die Rücklagen laut Hörl im Jahr 2022 bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht“.

„In Zukunft sollen durch die geordnete Finanzpolitik nicht nur die Pflichtaufgaben der Gemeinde erfüllt, sondern auch weiterhin wie gewohnt freiwillige Leistungen bezahlbar bleiben“, erklärte der Bürgermeister.

Hörl bedankte sich im Übrigen bei den Gemeinderäten für die zuvor beim Thema Heinrich-Loder-Halle „kontrovers geführte Diskussion – das ist zielführend, das bringt uns weiter!“