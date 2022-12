Gemeinsam für den Gewässerschutz: 1700 Jungfische in der Roth bei Schwabhausen ausgesetzt

Gemeinsam im Einsatz für den Fischarten- und Gewässerschutz an der Roth in Schwabhausen (von links): Daniela Schneider (Gemeinde), Maximilian Voit (Präsident Fischereiverband), Fischereifachberater Moritz Knoop, Bürgermeister Wolfgang Hörl, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Züchter Udo Steinhörster, Patrick Mayr vom Fischereiverband, Dr. Bernhard Gum (Leiter der Fischereifachberatung des Bezirks) und Fischereipächter Günter Schön © Roswitha Höltl

Schwabhausen – Rund 1700 Jungfische haben ein neues Zuhause in der Roth bei Schwabhausen bekommen. Es handelt sich um die Fischarten Elritze und Hasel, die bayernweit gefährdet sind und deshalb in Artenhilfsprogrammen nachgezüchtet werden.

Der Fischbesatz an der Roth kam durch eine gemeinsame Initiative der Fischereifachberatung des Bezirks Oberbayern mit dem Fischereipächter Günter Schön zustande und fand in Kooperation mit dem Fischereiverband Oberbayern und der Gemeinde Schwabhausen statt. Ziel der Artenschutzmaßnahmen ist die Wiederansiedlung von ökologisch bedeutenden und gefährdeten Fischarten in Oberbayern. Die jungen Elritzen und Haseln, die in mehrere Bachabschnitte der Roth eingesetzt wurden, sollen sich in den nächsten Jahren zu stabilen und selbsttragenden Beständen entwickeln. Die Fischereifachberatung des Bezirks hatte im Vorfeld untersucht, welche Bachabschnitte für den Besatz besonders gut geeignet sind.

Laichfische kommen aus der Glonn

Da Elritze und Hasel heute in Bayern nur noch selten vorkommen, werden sie nachgezüchtet. Dabei wird darauf geachtet, dass die Laich- und Elternfische aus Gewässern stammen, die dem „Zielgewässer“ – in diesem Fall die Roth – ökologisch nahestehen. Die Laichfische der jungen Hasel, mit denen die Roth besetzt wurde, stammten ursprünglich aus der Glonn, so Fischereiverbandspräsident Max Voit. Die Glonn ist zusammen mit der Roth Teil der Gewässerkulisse des neu aufgelegten Artenhilfsprogramms, das der Verband in den nächsten fünf Jahren speziell für die Fischart Hasel durchführt.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Hörl einige der Besatzfische ins Wasser ließ, freut sich über die Bemühungen um den Gewässerschutz. Schon vor etwa zehn Jahren wurde damit begonnen, den begradigten Bachlauf zu renaturieren. Diese Schritte tragen nun hinsichtlich der Verbesserung des Lebensraums und der Wasserqualität erste Früchte. „Die Folgen der Klimaerwärmung, die wir in dem letzten Dürresommer auch bei uns zu spüren bekommen haben, legen es nahe: Wasserrückhaltung und generell ein möglichst schonender Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser werden immer wichtiger“, sagte Mederer.

Rampen für mehr Sauerstoff

Dieser Aussage schloss sich Bürgermeister Hörl an, der den Gewässerschutz und die Renaturierungsmaßnahmen an der Roth weiter vorantreiben will. Wochenlang war in diesem Zusammenhang Günter Schön damit beschäftigt und hat 18 kleine Rampen in den Bach eingebaut, um immer genügend Restwasser im Bach zu halten, durchaus mit dem Blick aber darauf, dass diese Stufen mühelos von Kleinfischen überwunden werden können. Diese Rampen reichern das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff an, und auf den überströmten Kiesflächen entstehen ideale Laichplätze für die Fische. Eine dauerhaft gute Wasserqualität ist für Fischereifachberater Dr. Bernhard Gum auch noch aus einem anderen Grund wichtig, da sich dies als „wesentliche Voraussetzung für das Gedeihen der Elritze“ darstellt. Dass es der Elritze gut geht, sei auch für andere Arten wichtig. „Die Elritze ist die am besten geeignete ‚Wirtsfischart‘ für die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel“, so Dr. Gum.

Danach ist die Bachmuschel dran

Die heimischen Großmuscheln seien zur Vermehrung auf ganz bestimmte Fischarten angewiesen. „Erst wenn es uns gelingt, an der Roth einen stabilen Bestand an Elritzen aufzubauen, können wir ein Projekt zur Wiederansiedelung der Bachmuschel beginnen.“ Weitere Maßnahmen an der Roth würde er mit dem Team der Fischereifachberatung deshalb gerne unterstützen und fachlich begleiten.

Roswitha Höltl