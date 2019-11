Hans Groß neuer Chef der Veteranen- und Reservistenkameradschaft Lauterbach-Palsweis

Die Veteranen- und Reservistenkameradschaft Lauterbach-Palsweis hat nach dem Wortgottesdienst in der Filialkirche St. Jakobus und dem Totengedenken mit Kranzniederlegung zum Kriegerjahr wie stets ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus Haas abgehalten.

Es standen Neuwahlen an. Vorsitzender Thomas Heitmeier (Heißhof) kandidierte nach 30-jähriger Amtszeit nicht mehr, um einem Jüngeren Platz zu machen, wie er sagte. Die Wahl leitete Robert Axtner, Bergkirchens dritter Bürgermeister, der im Namen der Gemeinde Thomas Heitmeier seine Anerkennung aussprach für die ungewöhnlich lange Amtszeit: „30 Jahre sind eine echte Hausnummer!“ Axtner überbrachte auch die Grüße von Bürgermeister Simon Landmann und erinnerte daran, dass die an Heitmeier bereits verliehene Goldene Bürgermedaille ein Zeichen des Danks für dessen vielfältiges ehrenamtliches Engagement sei.

Die Nachfolge Heitmeiers tritt der bisherige Stellvertreter Hans Groß (Priel) an. Er wurde ebenso einstimmig von der Versammlung wie die weiteren Mitglieder des Vorstands und des Beirats gewählt. Weil sich kein Stellvertreter fand, wird Thomas Heitmeier in dieser Funktion weitermachen. Benedikt Oswald führt wie bisher akribisch die Kasse. Johann Lindermüller übernimmt das Amt des Schriftführers von Georg Hartmann. Die vier Beiratsmitglieder heißen Josef Sailer, Josef Groß, Hans Dahmen und Horst Winter.

Als Fahnenträger beziehungsweise -begleiter erklärten sich bereit; Bernhard Groß, Josef Sailer, Horst Winter und Hans Dahmen. Kassenprüfer sind weiterhin Josef Socher und Lorenz Reinbold. Der neue Vorsitzende Hans Groß sagte, es sei ihm eine „große Ehre“, das Amt zu übernehmen. In der Geschichte des Traditionsvereins, der im September 2018 sein 150-jähriges Bestehen gefeiert hatte, wechselten sich in der Vereinsführung immer die Familien Heitmeier und Groß ab. Am 1. Januar 1868 hatten sich die Lauterbacher Veteranen von dem ursprünglichen Verein in Andechs getrennt und später die Umbenennung in „Veteranen- und Reservistenkameradschaft Lauterbach-Palsweis“ vollzogen. Während das Vereinsleben infolge des Zweiten Weltkrieges lange ruhte, übernahm Benedikt Groß aus Priel im Jahre 1951 den Vorsitz. Derzeit zählt der Verein 87 Mitglieder und vier Ehrenmitglieder. Thomas Heitmeier hatte zuvor „das wichtige Miteinander“ im Verein und in der Dorfgemeinschaft herausgestellt, was sich bei der Ausrichtung des jährlichen sportlichen Wettbewerbs unter den Vereinen wieder einmal bewiesen habe. Sein besonderer Dank galt Josef Groß als Organisator, unter anderem bei dem jüngsten Zusammentreffen bei der Krieger- und Soldatenkameradschaft Fürstenfeldbruck im September. Ingrid Koch