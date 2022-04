Helfer wollen Treffpunkt schaffen - Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine soll vor Ort koordiniert werden

Viele freiwillige Helfer kamen zum ersten Treffen des Asyl-Helferkreis Indersdorf zum Thema Ukraine-Hilfe vor Ort. © Roswitha öltl

Viele Indersdorfer haben sich getroffen, um die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine vor Ort zu koordinieren.

Indersdorf – Der Asyl-Helferkreis Indersdorf hat die Koordination für Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine übernommen. Bereits gut 30 Helfer haben sich mit den Indersdorfer Koordinatoren Georg Weigl und Gemeinderatsmitglied Hubertus Schulz zusammengesetzt.

Ein erstes Treffen im Gasthaus Doll in Ried wurde dazu genutzt, sich kennenzulernen. Es engagieren sich auch die Mitglieder des Vereins „Indersdorf hilft“, die bereits einiges an Erfahrung mitbringen und viele Informationen und Hilfe bereitstellen können. Sie engagierten sich bisher für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal (wir berichteten mehrfach).

Ein Ziel soll es sein, „künftig strukturiert vorzugehen und die weiteren Vorgehensweisen gemeinsam abzustimmen und sich gegenseitig zu unterstützen“, so Schulz.

Anlaufstelle soll geschaffen werden

Die Idee, einen „Tante-Emma-Laden“ zu eröffnen, fanden die Teilnehmer gut – also einen Ort für Austausch und Hilfe. Die Erfahrungen von der Flutkatastrophe in Dernau haben gezeigt, wie wichtig für die Betroffenen regelmäßige Treffen und der soziale Austausch sind. Aus diesem Grund soll vor Ort eine Anlaufstelle geschaffen werden, wo sich die ukrainischen Familien regelmäßig treffen, Kontakte knüpfen und sich auch mit gespendeten Utensilien aus dem Angebot des Helferkreises versorgen können.

Raum für Austauchmöglichkeit gesucht

Schön wäre es laut Schulz auch, auch einen „Kaffeeratsch/Spielenachmittag“ für alle zu organisieren, damit sich auch die Kinder untereinander kennenlernen und miteinander spielen können. Es wird daher dringend ein Ort gesucht, der eine Fläche von rund 100 Quadratmetern hat und an dem es sanitäre Anlagen gibt. Wer in diesem Fall weiterhelfen kann, soll sich an den Koordinator für das Projekt „Team Ukraine“, Hubertus Schulz, unter Telefon 08136/6917 oder Mobil 01 79/707 88 51 wenden.

Neuer Koordinator für Ukraine-Hilfe

Schulz organisiert künftig die Treffen und übernimmt die Kommunikation und den Austausch, um innerhalb des Asyl-Helferkreis Indersdorf mit dieser neuen Initiative eine Entlastung zu bieten. Künftig soll auch die Erreichbarkeit über eine Facebook-Seite gewährleistet werden und auch eine eigene Webseite www.helferkreis-indersdorf.de ist bereits in Bearbeitung.

Sammlung von Ideen

Die Teilnehmer bei dem Treffen diskutierten viele Ideen und Vorschläge. Unter anderem Überlegungen zur Mobilität, wie beispielsweise Fahrräder für Kinder und Erwachsene. Erste Fachkräfte sind gefunden, die sich bei Bedarf um das Herrichten älterer Räder kümmern.

Aufnahme von Flüchtlingen

Die Helfer sprachen auch über die Situation, falls man Flüchtlinge aufnehmen möchte. Es ging um die Themen: Welche grundsätzlichen Bescheinigungen sind wichtig, wo gibt es Krankenbehandlungsscheine und welche kostenlosen oder günstigen Angebote existieren bereits. Es ging vom Anmelden in der Gemeinde und der Eröffnung eines Bankkontos bis hin zur Mitversicherung im Rahmen der eigenen Privathaftpflichtversicherung. Es wurden Angebote von Tierärzten vorgestellt, die für die mitgenommenen Haustiere aus der Ukraine Hilfe leisten.

Die Teilnehmer vereinbarten einen fortlaufenden Austausch im Kreise aller Indersdorfer Helfer.

Koordinierte Hilfe

Weitere Unterstützung bei Fragen bieten die eingerichteten Internetseiten des Landratsamts unter dem Reiter „Familie, Bildung und Migration“ oder das Handbook Germany unter www.handbookgermany.de/de/ukraine-info.

Roswitha Höltl