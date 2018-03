Ignaz allein im Wald

Familie Klöber-Koch aus Schwabhausen vermisst ihren Dackel Ignaz.

Schwabhausen – Am vergangenen Mittwoch ging Maja Klöber-Koch wie jeden Mittag mit ihrem fünf Jahre alten Zwergdackel spazieren. Wie immer leinte sie Ignaz kurz vor einem Waldstück ab, damit er ein paar Meter vorsausen kann. Bisher kehrte der Vierbeiner immer nach wenigen Minuten zu seinem Frauchen zurück. Nicht so am Mittwoch.

Ein Albtraum für Familie Klöber-Koch: „Ignaz ist ein festes und von allen geliebtes Familienmitglied“, schwärmt das Frauchen. Die erste Suche nach dem kleinen Racker blieb erfolglos. Trotzdem ahnte sie dabei nicht, dass es Tage später immer noch keine heiße Spur gibt. In ihrer Verzweiflung schaltete Sohn Sven am Wochenende das K-9 Suchhundezentrum ein. Die Hundestaffel, die neben der Suche nach Hunden und Katzen auch bei Kriminalfällen, Rettungseinsätzen und Personensuchen im Einsatz ist, nahm am Samstag sowie am Sonntag die Fährte von Ignaz auf, verlor sie aber in einem Waldstück bei Stetten.

Fünf Tage nach dem Spaziergang am Mittwoch ist Ignaz immer noch verschwunden. „Als er kleiner war, ist er öfter zu den Nachbarshunden zum Spielen entwischt“, schwelgt Maja Klöber-Koch in Erinnerung an ihren kleinen Vierbeiner. Sonst sei es aber noch nie vorgekommen, dass er abgehauen ist.

Ignaz weist einen athletischen und kräftigen Körperbau auf. Er ist sehr zutraulich, kinderlieb und hört auf seinen Namen. Vermutlich irrt er irgendwo ziellos und desorientiert umher, da er den Weg nach Hause nicht mehr findet. „Das Schlimmste an der Sache ist die Ungewissheit über das Wohlbefinden eines Familienmitglieds“, beschreibt Maja Klöber-Koch ihr Leid.

Die Schwabhausener Familie vermisst ihn sehr und ist um jeden Hinweis auf ihren Ignaz dankbar. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter Telefon 0 81 38/5 17 oder 01 77/2 73 66 21 melden.

mse