In 50 Jahren viele Kapitel geschrieben: CSU-Ortsverband feiert Gründungsjubiläum mit Edmund Stoiber

Jubilare bei der CSU Schwabhausen (v.l.): vorne Josef Obesser (50 Jahre), Franz Frahammer (Ehrenortsvorsitzender), Adolf Breitenberger (Gründungsmitglied), Johann Böck (50) und Herbert Schlossbauer (40); stehend Ortsvorsitzender Josef Reischl, Edmund Stoiber, Rudolf Horra (30), Blasius Osterauer (40), Dieter Blimmel (40) und MdL Bernhard Seidenath. © Roswitha Höltl

Der CSU-Ortsverband Schwabhausen hat sein Gründungsjubiläum mit Ehrengast Edmund Stoiber gefeiert.

Schwabhausen – Sein 50-jähriges Gründungsjubiläum hat der CSU-Ortsverband Schwabhausen groß gefeiert. Es war ein Festakt, an dem die Erfolgsgeschichte der Christlich Sozialen Union betont wurde. Einer der ganz Großen der CSU, der Ehrenvorsitzende und ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, war gekommen und trug sich ins goldene Buch der Gemeinde ein (wir haben berichtet). Während Stoiber mit seinem Rückblick die große Politik beleuchtete, rekapitulierte Ortsvorsitzender Josef Reischl das Geschehen in der Gemeinde und ging dabei zurück bis in die 70er-Jahre. 1972 war die Parteienlandschaft, zumindest im bayerischen Landtag, recht überschaubar: Es gab die CSU, die SPD und die FDP. Im Landkreis Dachau war die Parteienvielfalt etwas größer. Ein Triumvirat, bestehend aus den Stimmkreisabgeordneten Herbert Huber, dem Kreisvorsitzenden Josef Lerchenberger und dem damaligen JU-Vorsitzenden und späteren Landrat Hansjörg Christmann, zog die Fäden. Diese drei Persönlichkeiten nahmen die Gebietsreform 1971 und 1972 zum Anlass, um die Basis der noch jungen CSU zu stärken. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass in jeder der 17 Gemeinden ein Ortsverband geschaffen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Ortsverbände Schwabhausen, Vierkirchen, Odelzhausen und Hebertshausen gegründet.

In Feierlaune waren Gäste und Gastgeber beim Jubiläumsabend der CSU Schwabhausen. © Roswitha Höltl

1971 ist auch Edmund Stoiber in die CSU eingetreten. Die Gründungsmitglieder in Schwabhausen waren derweil Anton Kraus, Josef Schell, Anton Roth, Hans Roth, Dietrich Lux, Franz Dexheimer, Franz Fröhlich, Michael Reisner, Adolf Kellerer, Hans Kellerer, Sebastian Blank, Hans Koll, Josef Gubitza, Benno Böswirth, Hans Strasser, Hubert Pfeil, Adolf Breitenberger und Anton Kraus aus Rumeltshausen.

Ausstellung mit Dokumenten, Zeitungsartikeln und Wahlplakaten

In seinem Rückblick ging Josef Reischl detailliert auf viele Kapitel der vergangenen fünf Jahrzehnte ein. Perfekt zusammengestellt war dazu die Ausstellung mit vielen alten Dokumenten, Zeitungsartikeln und Wahlplakaten in der Weinstube des Gasthauses Göttler. Es seien zum großen Teil die Mitglieder, die dafür sorgten, dass der Slogan „CSU näher am Menschen“ nicht nur ein Slogan sei, meinte Reischl.

Geehrt für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden: Ulrich Loock (25 Jahre), Rudolf Horra und Josef Böck (beide 30 Jahre), Ingrid Knopf und Hildegard Schuster (beide 35 Jahre), Dieter Blimmel, Blasius Osterauer und Herbert Schlossbauer (40 Jahre). Seit 50 Jahren dabei: Johann Böck, Josef Obesser und Wolfgang Biermann.

Die beiden Gründungsmitglieder Adolf Breitenberger und Anton Roth wurden an diesem Abend zu Ehrenmitgliedern ernannt. Als Ehrenortsvorsitzender wurde Franz Frahammer geehrt, der seit 36 Jahren dabei ist und 20 Jahre Ortsvorsitzender war.

Blumen für zwei Damen

Und dann gab es noch einen Blumenstrauß zum Dank für zwei Damen, deren Wirken im Hintergrund die Kreisverbände Dachau und Fürstenfeldbruck sehr wertschätzen: Petra Schuhmann und Johanna Mertl.

Für den kommenden Wahlkampf würden alle nach Kräften dafür arbeiten, dass die CSU in Bayern Regierungspartei bleibe, versprach Josef Reischl zum Abschluss.

Roswitha Höltl