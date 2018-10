Kindergarten-Ärger in Schwabhausen: Bürgermeister gerät in die Defensive

Die Gemeinde müsse auf die Träger mehr Druck ausüben, um die Situation in den Kindergärten zu verbessern. Diese Forderung aufgebrachter Eltern zog sich wie ein roter Faden durch die Bürgerversammlung.

Schwabhausen – „Ich möchte, noch bevor jetzt die Diskussion kommt, klarstellen, dass wir alle nur das Allerbeste für die Kinder wollen.“ Josef Baumgartner ahnte wohl schon, was auf ihn zukommen würde, als er bei der Bürgerversammlung im Gasthof Zur Post nach seinem Vortrag zu den Wortmeldungen aus dem Publikum überleiten wollte. Der Schwabhauser Bürgermeister erklärte noch, dass der Gemeinde dieproblematische Personalsituation in den Kindergärten in Schwabhausen (Denkmit) und Arnbach (Montessori) durchaus bekannt sei, dass es aber auch andere Einrichtungen in der Gemeinde gebe, „da läuft es wunderbar“.

„Es heißt immer, da müsst Ihr was machen“, sagte Baumgartner, doch sei man ohnehin permanent in Gesprächen mit den Kindergartenleitungen, die versicherten, mit Hochdruck daran zu arbeiten, „dass alles wieder in ruhigere Bahnen kommt“. Gar nicht in Frage komme („das wäre die allerletzte Alternative“), dass die Gemeinde selbst Träger werde: „Das will keiner, da haben wir überhaupt keine Erfahrung oder Knowhow.“

Unruhe im Publikum

Als der Bürgermeister dann noch erklärte, die Gemeinde könne nichts machen, wenn eine Einrichtung den vorgegebenen Personalschlüssel erfülle („sie erfüllen ihn sogar über“), da wurde es das erste Mal unruhig im Publikum.

Es war das letzte Mal an diesem Abend, dass der Gemeindechef das Heft als Versammlungsleiter in der Hand behalten konnte. In der folgenden Stunde geriet Baumgartner komplett in die Defensive, musste sich immer neue Vorhaltungen von Eltern gefallen lassen.

Als mit Christine Schlosser und Monika Seiler zwei Mütter von Kindern aus dem Schwabhauser Denkmit-Kindergarten nach vorne neben den Bürgermeister traten, übernahmen sie kurzzeitig sogar das Zepter. Sie schilderten noch einmal anhand von Zahlen die hohe Fluktuation in den beiden Kinderhäusern und die damit verbundenen Probleme. „Die Gemeinde muss die Leistung von Denkmit überprüfen, muss die Qualität sicherstellen“, forderte Monika Seiler, „und was uns ganz wichtig ist: Das Ganze muss im Gemeinderat behandelt werden.“

„Das alles besser wird, hören wir seit zwei Jahren“

„Wir können nicht eingreifen, nur einwirken“, hielt Josef Baumgartner dagegen. „Und dabei wurde uns zugesichert, dass sich die Situation verbessert.“ Verärgertes Raunen im Publikum.

„Als Träger würde ich das wahrscheinlich auch immer sagen“, erwiderte Monika Seiler. „Das alles besser wird, das hören wir jetzt aber seit zwei Jahren!“ Und den Personalschlüssel erfülle der Denkmit-Kindergarten nur auf dem Papier: „Die Hälfte des Personals ist doch krank“, so ein Zwischenrufer.

Auch der langjährige frühere 2. Bürgermeister aus Arnbach, Franz Käfig, wandte sich direkt an den Gemeindechef, als er betonte: „Kinder sind kein Verwaltungsposten!“ Der ständige Wechsel beim Erziehungspersonal sei nicht gut für den Nachwuchs: „Aus gutem Grund haben die Kinder in der Grundschule zwei Jahre lang den gleichen Lehrer. Das Probleme sind hier die Kindergartenleitungen – der Fisch stinkt vom Kopf!“

Viel Beifall für Käfig

Beim Trägerwechsel aufgrund des hohen Defizits im BRK-Kindergarten Tschu-Tschu-Bahn, „da seid’s tätig geworden – aber aus pädagogischen, atmosphärischen Gründen tut Ihr nichts. Ich habe einfach das Gefühl, die Gemeinde sitzt das Problem aus!“ Dafür bekam Käfig viel Beifall.

Durch eine Reihe von Wortmeldungen zog sich wie ein roter Faden, dass die Gemeinde auf die Träger viel mehr Druck ausüben, notfalls auch mit einem Wechsel drohen müsse. Das sahen nicht nur Eltern so, sondern etwa auch der frühere CSU-Fraktionssprecher im Gemeinderat, Heinrich Loderer: „Da braucht’s vielleicht einen Hinweis an den Träger: Wenn nichts besser wird, müssen wir einen neuen Träger suchen.“

„Das stimmt doch nicht, dass wir nichts tun“, versicherte Josef Baumgartner mehrmals. „Wir stehen immer im engen Kontakt und kämpfen an allen Fronten!“

Schließlich wurde es sogar sehr persönlich, als sich Tanja Oppelt meldete, eigenen Worten nach früher Erzieherin in der Tschu-Tschu-Bahn: „Sie haben doch Ihren eigenen Enkel aus dem Denkmit-Kindergarten rausgenommen und in St. Michael untergebracht, warum?“

Runder Tisch soll Abhilfe schaffen

Baumgartner erwiderte, mit dieser Entscheidung habe er nichts zu tun gehabt, sondern erst später davon erfahren. Es habe aber nichts mit den Problemen in der Tschu-Tschu-Bahn zu tun, sondern ganz andere Gründe gehabt.

Der Bürgermeister hatte, wie gesagt, keinen leichten Stand inmitten der aufgebrachten Eltern. Rund die Hälfte der 100 Anwesenden – zehn Gemeinderäte mitgerechnet – waren Mütter und Väter. Zur Seite sprang ihm immerhin am Ende Max Patzelt, als der Ruf laut wurde, doch die Gemeinderäte zu ihrer Meinung zu befragen. „Wir hatten die Probleme mit der Personalsituation oft in nichtöffentlicher Sitzung zum Thema, der Gemeinderat macht sich schon ernsthaft Gedanken“, betonte das UBV-Ratsmitglied. „Und wir haben es uns damals mit dem Wechsel zu Denkmit auch wahrlich nicht leicht gemacht!“

Jetzt soll ein runder Tisch Abhilfe schaffen, an dem alle Betroffenen, auch die Elternvertreter, sitzen sollen. „Denn wir wollen keinen Trägerwechsel, wir wollen bessere Kommunikation und bessere Arbeit“, schloss Monika Seiler die Debatte. Das nahm Josef Baumgartner dankbar auf und hatte immerhin das Schlusswort: „Klar muss sein, es ist keiner da, der sagt, es ist uns egal, was in den Kindergärten passiert!“

