Das Jugendzentrum Schwabhausen wird nicht mehr saniert, sondern abgerissen. Das neue Domizil kommt in unmittelbare Nachbarschaft.

Schwabhausen – Das Schwabhauser Jugendzentrum geht auf Wanderschaft: Das kleine Gebäude in der Kirchenstraße, das sanierungsbedürftig wäre, soll abgerissen werden. Doch das neue Domizil für die Jugend ist nur wenige Meter entfernt: Das Juz soll ins Kellergeschoss des großen gemeindlichen Gebäudes an der Kirchenstraße einziehen, aus dem der Kindergarten St. Michael ausgezogen ist. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen und folgt damit dem Ergebnis einer Zusammenkunft der „Arbeitsgruppe zur Verwertung gemeindlicher Grundstücke“.

Im Übrigen soll das Gebäude zunächst auf seinen Zustand noch einmal genauer überprüft und dann auch „ertüchtigt“ werden, gerade was den Brandschutz angeht. Die Idee, im Keller des Gebäudes einen Schießstand für den Schützenverein zu schaffen, wurde von der Arbeitsgruppe verworfen. Frei Glück muss sich ja über kurz oder lang eine neue Bleibe suchen, weil der Vertrag mit dem Gasthaus zur Post ausläuft (wir haben berichtet). Der Vorschlag der Arbeitsgruppe geht dahin, dass ein Schießstand im Keller des neuen Bauhofgebäudes denkbar wäre, oder ein anderer Ersatzbau im Areal „Sportgelände“.

Ebenfalls auf breite Zustimmung stieß die Empfehlung der Arbeitsgruppe, im neuen Baugebiet Stetten „An der Ringstraße“ diejenige Variante weiterzuverfolgen, in der zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage vorgesehen sind. Eines der beiden Häuser, die sechs bzw. neun Wohneinheiten beherbergen, will die Gemeinde für sozialen Wohnungsbau nutzen. Ein Teil soll im Einheimischenmodell verkauft, ein weiterer zu marktgerechten Preisen durch die Gemeinde vermietet werden.

Völlig konträr verlief die Diskussion dagegen in der Frage, wie es mit dem Grundstück am Ortsrand von Oberroth weitergehen soll, auf dem das ehemalige Wasserhäusl steht. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe hatte gelautet, das Grundstück baureif zu machen und dann, aufgeteilt in zwei Doppelhaushälften, zu verkaufen. Mit dem Erlös sollte das Projekt An der Ringstraße in Stetten finanziert werden. Die Meinung der Fraktion Freie Wähler (Hans Bopfinger) und Bürgerblock Arnbach (Wolfgang Hörl) setzte sich durch, dass das Grundstück aus der Prioritätenliste genommen werden und „in der Hinterhand“ behalten werden soll. Mit 11:8 Stimmen war die Mehrheit des Gemeinderats – gegen die Stimme des Bürgermeisters – für die Zurückstellung dieses Areals.