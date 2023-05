„Nachwuchskabarettist“ Django Asül in Schwabhausen: Auf den richtigen Blickwinkel kommt es an

Bitte noch ein zweites Weißbier: Django Asül fühlte sich in Schwabhausen wohl. © hr

„Nachwuchskabarettist“ Django Asül trat im voll besetzten Gasthof zur Post auf. In sein Programm „Offenes Visier“ arbeitete er auch Fakten zur Gemeinde Schwabhausen ein.

Schwabhausen – Mit der Arbeit an seinem aktuellen Programm „Offenes Visier“ hat Django Asül, „einen neuen Blick für Sachen bekommen, die er früher gar nicht gesehen hat“, wie er sagt. Ob er allerdings immer so ganz den richtigen Blick hat, wenn er sagt, dass er schon sehr früh gelernt habe, dass das „mondäne“ Schwabhausen für die Dachauer ungefähr so einzuschätzen sei, wie Kitzbühel für die Münchner? Diskutabel!

Django Asyl in der angesagten Destination für Kleinkunst in Musik: Dem Gasthof zur Post Schwabhausen

Festhalten kann man zumindest, dass Schwabhausen bekannt ist für sein Kabarettprogramm – eine durchaus angesagte Destination für Kleinkunst und Musik. Mit den Worten „Herzlich willkommen im Kulturzentrum des Landkreises Dachau“, hieß deswegen Gastwirt Hans Kellerer seine Gäste willkommen. Seine Kleinkunstbühne ist ein wichtiger „Ort des kulturellen Lebens“, und er freute sich: „Wunderbar, wie in den alten Zeiten – der Saal ist voll.“

Django Asyl als „Nachwuchskabarettist“

Der bekannte Künstler Django Asül überlegte anfänglich, warum er an diesem Abend zum ersten Mal im Gasthof zur Post auftrat. Ihm sei erzählt worden, dass man ihn für einen Abend im Rahmen einer „Veranstaltungsreihe für Nachwuchskabarettisten“ engagieren wollte, sagte er und sorgte damit für einen heiteren Einstieg.

„Mein Publikum muss ein bisschen gescheiter rausgehen, als wie es rein gekommen ist“

Tief eingegraben habe er sich in die Geschichte von Schwabhausen. Selbst die aktuellen Ereignisse in dem Ort seien ihm nicht verborgen geblieben. Zum Ende des ersten Teils klärte er darüber auf, dass es in jedem seiner Programme einen historischen Teil gebe, „weil mein Publikum muss ein bisschen gescheiter rausgehen, als wie es rein gekommen ist“ – „quasi das Gegenteil einer Gemeinderatssitzung“.

Mag der Vergleich auch für manchen seiner Gäste ein wenig hinken, wahr ist jedoch, dass in solchen Sitzungen nicht ein jeder immer die Meinung des anderen teilt. Um es mit den Worten der Lieblingsneffen von Asüls Stammtischbruder Hans festzuhalten: „Fakten sind wichtig, und sie müssen mit den Tatsachen übereinstimmen. Wichtig ist allerdings immer der Blickwinkel in solchen Fällen.“

Rat des Kabarettisten: Blickwinkel öffnen!

Daher hatt Django Asül für seine Zuhörer am Schluss den Tipp: „Öffnen Sie ihren Blickwinkel soweit es geht.“ Vielleicht bezog sich dieser Satz auch auf die Weitwinkelobjektive der Handykameras der Besucher, denn der Künstler stellte sich am Ende seines Auftritts gerne für Selfies mit seinen Gästen zur Verfügung.

VON ROSWITHA HÖLTL