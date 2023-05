Kampfabstimmung zum Rollsportpark in Schwabhausen ‒ Bürgermeister überstimmt

Von: Torge Wester

In Schwabhausen soll ein Rollsportpark entstehen. Symbolbild © archiv

Der Gemeinderat Schwabhausen hat mit 10:9 unter anderem den Bürgermeister überstimmt. Das Ergebnnis: Der Rollsportpark soll gebaut werden.

Schwabhausen – Am Ende musste Bürgermeister Wolfgang Hörl zweimal nachzählen, ehe feststand, dass er keine Mehrheit im Gemeinderat dafür gefunden hatte, dass das Projekt des Rollsportparks am Sportgelände in Schwabhausen aus finanziellen Gründen erst mal auf Eis gelegt wird: Mit 10:9 Stimmen votierte das Gremium unter anderem gegen die Stimme von Hörl dafür, die Verwaltung zu beauftragen, eine Ausschreibung der Bauarbeiten zu veranlassen.

Bürgermeister löst emotionale Debatte aus

Der Bürgermeister hatte eine teilweise sehr emotionale Debatte im Gemeinderat ausgelöst, als er vor der Behandlung des Tagesordnungspunkts erklärte, dass er gegen die aktuelle Umsetzung des Projekts stimmen werde. Er begründete das mit der kritischen Stellungnahme des Landratsamts, das den im Januar beschlossenen Gemeindehaushalt zwar genehmigte, allerdings mit dem Hinweis, dass die Gemeinde bei Projekten und freiwilligen Leistungen Stellschrauben ansetzen müsse, um mittelfristig die Liquidität zu erhalten.

Bürgermeister besorgt der Finanzen

Wenn die Entwicklung so weitergehe, „dann sind im Januar 2025 unsere Kassen leer“, machte Wolfgang Hörl den Grund seiner Ablehnung deutlich. „Und dann wären wir fremdbestimmt.“ Soll heißen: Das Landratsamt werde dann womöglich darauf bestehen, dass die Gemeinde „sämtliche freiwilligen Leistungen streichen“ müsse. So weit dürfe es aber nicht kommen.

Er erwarte natürlich einen emotionalen Widerspruch vom Jugendreferenten Thomas Hack, der „viel Herzblut“ in das Projekt gesteckt habe, sagte Hörl. Und Hack enttäuschte ihn nicht, appellierte eindringlich an seine Kollegen, den Rollsportpark nicht auf Eis zu legen: „Geht’s in Euch!“ Es stecke viel Arbeit und Herzblut im Projekt, das ohnehin schon stark abgespeckt geplant werde und dennoch „große Strahlkraft“ für die Jugend in der Gemeinde besitzen werde.

Kinder haben lange auf die Anlage gewartet

Während sich einige Räte wie Tanja Kreis (Bürgerblock Arnbach) oder Georg Sonnenberger (Freie Wähler) explizit auf die Seite des Bürgermeisters stellten, bekam auch der Jugendreferent Unterstützung. UBV-Fraktionskollege Markus Böhm erinnerte etwa daran, „dass wir erst im Januar einstimmig den Haushalt beschlossen haben. Da waren wir uns der schwierigen finanziellen Lage doch bewusst!“ Und die Jugend in der Gemeinde habe nicht zuletzt in den Coronajahren auf so viel verzichten müssen. In die gleiche Kerbe schlug Markus Arnold von der CSU: „Unsere Kinder warten seit fünf Jahren drauf, wir haben sie immer wieder vertröstet.“

Anlage soll am TSV-Gelände entstehen

Markus Böhm stellte dann den Antrag, dass das Abstimmungsverhalten der Gemeinderäte in diesem Fall namentlich festgehalten werden sollte. Dem stimmte das Gremium einmütig zu. Als Hörl dann die Hände zählte, die für eine Ausschreibung der Arbeiten am Rollsportpark in die Höhe gereckt wurden, kam er zunächst auf neun Befürworter und neun Gegner. Erst als er noch einmal nachzählte, kam er auf das Abstimmungsverhältnis von 10:9. Damit wird die Maßnahme jetzt ausgeschrieben, die allerdings eine Budgetobergrenze bekommt: Die Erdarbeiten dürfen maximal 40 000 Euro kosten, und die Errichtung der Anlage selbst höchstens 160 000 Euro. Sie soll nahe dem Soccer- und dem Beachvolleyballfeld auf dem TSV-Gelände entstehen, wo 2022 schon einmal eine mobile Pumptrackanlage für einige Wochen stand – die von der Jugend sehr gut angenommen wurde, wie mehrere Gemeinderäte betonten.