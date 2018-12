Kindergarten-Probleme in Schwabhausen: Positives Fazit am Runden Tisch

Nach den Problemen rund um die Kindergärten in Schwabhausen haben sich alle Beteiligten zusammengesetzt. Die Gespräche seien laut Bürgermeister Josef Baumgartner positiv verlaufen.

Arnbach/Schwabhausen – Die Personalsituation verbessere sich, und man hoffe, jetzt erst einmal in Ruhe arbeiten zu dürfen – das war von Kindergarten- und Erzieherinnenseite der klare Tenor bei den beiden Runden Tischen, die aufgrund der Probleme für die Kinderhäuser in Arnbach (Montessori) sowie Schwabhausen (Denkmit) einberufen worden waren.

Als neutraler Gesprächsleiter hatte sich beide Male Dr. Dominik Härtl aus Dachau bereitgefunden. „Er war dabei weniger als Mediator gefragt, sondern mehr als ein Moderator“, freute sich Schwabhausens Bürgermeister Josef Baumgartner auf Anfrage. Was detailliert bei den nichtöffentlichen Gesprächsrunden auf den Tisch kam, durfte er natürlich nicht verraten. Nur so viel: Die Gespräche seien sehr konstruktiv verlaufen, alle Seiten würden jetzt positiv nach vorne schauen.

Bei den „Zwergen“ von Träger Denkmit in der Agricolastraße in Schwabhausen wurde inzwischen eine wichtige Personalie gelöst, die der Leitung: Dominika Breczewska wurde fest installiert, nachdem es in den vergangenen zwei Jahren einige Wechsel aufgrund unterschiedlicher Gründe wie Krankheit und Schwangerschaft gegeben hatte.

Einen großen Neuanfang gab und gibt es im Montessori-Kinderhaus in Arnbach: Sowohl der Vorstand des Trägervereins als auch pädagogische und betriebswirtschaftliche Leitung liegen in neuen Händen. Auf der turnusgemäßen Mitgliederversammlung des Montessorivereins wurde der Vorsitzende Andreas Janotta nicht wiedergewählt, und auch alle anderen Führungspositionen wurden daraufhin neu besetzt.

Der neu gewählte Vorstand besteht aus Zeljko Dodlek (Vorsitzender) und Jürgen Swoboda (Kassier), kooptiert um vier neue unterstützende Mitglieder: Markus Beck, Thomas Hack, Jennifer Hölzlwimmer und Andreas Tegel, bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt, wenn die Neuwahl ihrer Positionen ansteht.

Der neue Vorstand hat eine neue Geschäftsleitung und eine neue pädagogische Leitung unter Vertrag genommen, also auch hier einen Neuanfang gemacht. Thomas Hack, der neue Sprecher des Montessorivereins, sagte außerdem: „Auch in der Geschäftsstelle des Kinderhauses ist es bereits zu einer Nachbesetzung der offenen Stellen gekommen. Die pädagogische Leitung übernimmt bis auf Weiteres die bisherige stellvertretende Leiterin. Das Erzieherinnenteam konnte seit September um eine weitere Kraft ergänzt werden. Weitere Bewerbungsgespräche stehen an und lassen auf eine schon baldige Vollbesetzung hoffen.“