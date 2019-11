Bürgermeisterkandidat Florian Scherf führt Gemeinderatsliste der CSU Schwabhausen an

Bürgermeisterkandidat Florian Scherf geht auch als Spitzenkandidat der Schwabhauser CSU in den Wahlkampf.

Schwabhausen – Im Gasthof zur Post nominierte der Ortsverband seine 20 Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020.

„Unsere Liste ist fast perfekt“, sagte der CSU-Ortsvorsitzende Josef Reischl. Handwerker, Akademiker, Beamte und Angestellte, Selbstständige und auch ein Künstler stellen sich zur Wahl.

Weniger vertreten sind die Frauen, was Reischl schade findet. Aber die neugewählte Vorsitzende der Frauen-Union, Ulrike Scharf, wecke vielleicht in Zukunft bei den Frauen im Ort das Interesse an der Politik wieder ein bisschen mehr.

Die Wahl der Gemeinderäte sei eine Persönlichkeitswahl, so Reischl, das Parteibuch spiele hier nicht die erste Rolle. So besteht nur die Hälfte der Liste aus CSU-Mitgliedern. Dies sei eine bewusste Entscheidung, so Reischl „Die CSU ist offen für alles, für andere Ideen und andere Meinungen.“

Die Probleme in der Gemeinde – Wohnungsnot, steigende Verkehrsbelastung, ausreichende und qualifizierte Kinderbetreuung, Förderung der Vereine, Finanzplanung, Gewerbeflächenausweisung – kennen nach Reischls Worten auch andere Gemeinden im Landkreis. Jede Partei oder Gruppierung, die jetzt im Wahlkampf unterwegs ist, habe ihre eigenen Lösungsvorschläge dafür. Alle verfolgten das gleiche Ziel, auch wenn der Weg unterschiedlich sein könne.

Für den Ortsvorsitzenden ist es wichtig, dass auch der Haustür-Wahlkampf seinen Raum bekommt. So habe der Wähler die Möglichkeit, die Kandidaten besser kennenzulernen.

Zu Wort meldete sich auch Florian Scherf. Der Bürgermeisterkandidat und Spitzenkandidat auf der Gemeinderatsliste betonte, dass Personen für den Gemeinderat nominiert werden sollten, „die Gewähr dafür bieten, dass sie es in den nächsten sechs Jahren gut auf die Schiene bringen können“. Für ihn seien Mehrheitsverhältnisse wichtig. So manches Mal sei in der Vergangenheit um gute Entscheidungen gerungen worden, die Beschlüsse seien jedoch nicht im Sinne der CSU gefallen.

Nach der Vorstellung der Kandidaten stimmten die 24 Wahlberechtigten der Kandidatenliste zu. Die Wahlleitung übernahm die stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzende Rosmarie Böswirth

Der Ortsverband kann 2022 sein 50-jähriges Bestehen feiern. Stilla Roth ist fast so lange dabei. Florian Scherf ehrte sie an diesem Abend für 45 Jahre Mitgliedschaft.

