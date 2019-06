Kommunalwahl in Schwabhausen: Freie Wähler nominieren Wolfgang Hörl

Der zweite Kandidat geht ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Schwabhausen: Die Freien Wähler haben jetzt Wolfgang Hörl vom Bürgerblock Arnbach nominiert.

Schwabhausen – Die Freien Wähler Schwabhausen haben ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahlen 2020 nominiert. Zur Nominierungsversammlung hatten der Vorsitzende der Freien Wähler Schwabhausen (FWS), Max Patzelt, sowie die Kreisvorsitzende der Freien Wähler, Martina Purkhardt, ins Gasthaus Göttler in Rumeltshausen eingeladen.

Da der amtierende Bürgermeister Josef Baumgartner wegen Überschreitung der Altersgrenze nicht wiedergewählt werden kann, haben sich die Verantwortlichen frühzeitig Gedanken um eine Nachfolge gemacht. Sowohl fachlich als auch persönlich erkennen sie in Wolfgang Hörl (49) vom Bürgerblock Arnbach den geeigneten Kandidaten.

Mit einem Vergleich aus den 50er Jahren fand der stellvertretende FWS-Vorsitzende Hans Bopfinger eindringliche Worte. Damals sei nach dem Motto gehandelt worden, „das machen wir, damit es unsere Kinder besser haben“. Heute habe sich die Perspektive geändert: „Wir wollen, dass es unseren Kindern nicht schlechter geht.“

Allein, den derzeitigen Status zu halten, erfordere kommunalpolitisch enorme Anstrengungen, bei denen in erster Linie der Bürgermeister gefragt sei. Auf diesem Posten brauche man jemanden, der dem fachlich und charakterlich gewachsen sei.

Seit 2008 ist Wolfgang Hörl für den Bürgerblock im Gemeinderat tätig, seitdem Mitglied im Bauausschuss. Von 2008 bis 2014 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Freien Wählern/Bürgerblock Arnbach und danach zwei Jahre lang Fraktionsvorsitzender, bevor 2016 das Amt des zweiten Bürgermeisters übernahm.

„Er hat die Fähigkeit, seinen Blick sowohl nach oben Richtung Landratsamt zu richten, als auch die Interessen der Gemeinde zu vertreten. Er ist ein Ansprechpartner, der sich auskennt, der Seminare und Weiterbildungen absolviert hat und optimal vorbereitet ist“, betonte Bopfinger. Er sei „einer, der den nötigen Respekt für die Bürger zeigt, der sich Diskussionen stellt, Position ergreift und auch mal einen Weg beschreitet, der sich nicht als angenehm zeigt.“

Mit einem Vergleich aus der Fußballszene rundete Hans Bopfinger seine Laudatio ab: Schwabhausen brauche keinen Schönwetterspieler, „sondern jemanden, auf den Verlass ist und der im Interesse der Gemeinde handelt, wenn sich die Sachlage auch mal nicht so rosig präsentiert“.

Hörl ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und ist im Gemeindebereich tief verwurzelt. Er ist in vielen Vereinen ehrenamtlich engagiert. Mit der Übernahme von Verantwortung auf kommunaler Ebene und in der Politik habe er immer ein klares Ziel vor Augen gehabt. Das moderate Wachstum der Gemeinde liege ihm am Herzen.

Seine Basis stehe auf einigen Säulen: Der Perspektivenwechsel aus Sicht des Bürgers, die vorhandene Kompetenz aus der Gemeinderatsarbeit, und das Ehrenamt zur Chefsache zu erklären. Die Mitglieder der Freien Wähler Schwabhausen nahmen die Ausführungen mit kräftigem Applaus zur Kenntnis und erteilten ihr einstimmiges Votum für ihren Kandidaten.

Mit Thomas Hack von der UBV ging der erste Bewerber für die Wahl 2020 ins Rennen