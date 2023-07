Zu viele Auflagen: Puchschlagener Landwirt lädt Landtagsabgeordnete auf seinen Hof

Von: Nico Bauer

Ein Rundgang durch den Stall: Katrin Staffler (links) im Gespräch mit Simon Sedlmair, Michael Schrodi nimmt Kontakt zu den Kühen auf. © Nico Bauer

Immer neue Vorschriften, schärfere Auflagen als in den Nachbarländern, ein drohendes Verbot von Einzelhaltung für Kälber: Diese Sorgen plagen die Landwirte. BBV-Obmann Simon Sedlmair lud nun die Bundestagsabgeordneten auf seinen Hof ein, um ihnen seine Situation zu schildern.

Puchschlagen – Simon Sedlmair hat einen großen Milchviehbetrieb in Puchschlagen. Dorthin lud er prominenten Besuch ein. Der Dachauer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes zeigte zusammen mit anderen Landwirten aus dem Landkreis vor Ort den Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis seine (Zukunfts-)Sorgen. Eigentlich wollten alle drei Bundestagsmitglieder der Einladung folgen, aber vor Ort waren nur Katrin Staffler (CSU) und Michael Schrodi (SPD). Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Obmann der Landwirte Simon Sedlmair führt Politiker durch seinen Stall

Dem Obmann der Landwirte im Landkreis war es wichtig, bei der Führung vor Ort auf dem Hof die kleinen Hindernisse durch politische Vorgaben zu demonstrieren. Der Milchviehbauer aus Puchschlagen hat in seinen modernen Betrieb rund zwei Millionen Euro investiert und erzeugt jeden Tag mehr als 8000 Liter Milch.

Einzelhaltungsverbot für Kälber beim Bauern in der Kritik

Eine Sorge von Sedlmair ist beispielsweise die Aufzucht der Kälber, die erst in Einzelstallungen sind und nach einer gewissen Zeit zu Gruppen zusammengeführt werden. Sedlmair ist geschockt, dass gerade aus Deutschland bei der Europäischen Union darauf gedrängt wird, die Einzelhaltung zu verbieten. Dann hat der Milchviehhalter das Problem, dass ganz junge Kälber aufeinander losgehen. „Das ist ein echtes Problem“, sagt der Kreisobmann.

Ungleiche Regularien innerhalb der EU sorgen für Unmut

Von den Bundestagsabgeordneten erhofft er sich einen Einsatz vor allem dafür, dass die Landwirte in Deutschland keinen Wettbewerbsnachteil haben. In der Diskussion mit Staffler und Schrodi kritisierte der Kreisobmann, dass immer wieder Regeln nur in Deutschland gelten, in den europäischen Nachbarländern aber nicht. Das wiederum verzerre den Wettbewerb.

„Ich bekomme jeden Tag neue Auflagen und sitze 90 Prozent der Zeit im Büro“

Sedlmair wünscht sich bei der Gesetzgebung mehr Anhörung der Verbände bezüglich der praktischen Umsetzung von neuen Vorgaben. „Ich bekomme jeden Tag neue Auflagen und sitze 90 Prozent der Zeit im Büro“, sagte ein Landwirt. Das gehe von der Zeit ab, die man auf den Feldern arbeiten wolle. Katrin Staffler zeigte Verständnis, „weil Metzger und Bäcker genau das gleiche Thema haben“. Sie sieht die Gefahr, „dass es irgendwann nur noch die großen Supermärkte gibt, die ihr Zeug irgendwoher holen“.

Zum Hoftermin hatte Simon Sedlmair (l.) neben den Bundestagsabgeordneten knapp zehn weitere Landwirte eingeladen. © Nico Bauer

Die beiden Politiker machten aber deutlich, dass die Landwirte Gehör haben. Zudem habe die CSU-Landesgruppe zweimal im Jahr Gespräche mit den Bauernverbänden. Schrodi sagte, dass das Landwirtschaftsministerium auch einen Austausch mit allen Seiten pflege, „aber der grüne Minister hat andere Ziele als der schwarze“.

Intensive Gesprächsrunde für die beiden Landtagsabgeordneten Staffler und Schrodi

Für die Abgeordneten Staffler und Schrodi war die Gesprächsrunde mit den knapp zehn Vertretern der Landwirte sehr intensiv, denn es brennen der Berufsgruppe viele Themen auf den Nägeln. Angesprochen wurden auch Probleme mit dem Biber und der im Landkreis weit verbreiteten Saatkrähe. „Wenn sich die Populationen gefährdeter Tierarten erholen, dann sollten wir auch wieder steuernd eingreifen können.“

Die Dachauer Gastgeber verbinden mit dem stundenlangen Gespräch mit den Politikern die Hoffnung, dass die große Politik wieder Voraussetzungen schafft, mit denen sich Landwirte wieder mehr trauen, in ihre Höfe und die Zukunft der Betriebe zu investieren.

