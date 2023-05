Bei Hallenfest in Oberroth: 17-Jähriger randaliert in Polizeiauto und beleidigt Polizisten

Teilen

Alle Hände voll zu tun hatte die Dachauer Polizei am Wochenende mit einem 17-Jährigen, der das Hallenfest in Oberroth partout nicht verlassen wollte. © Maximilian Koch/IMAGO

Ein betrunkener 17-jähriger Dachauer hat Polizeibeamte beleidigt und Widerstand im Polizeiauto geleistet, nachdem die Polizei ihn beim Hallenfest in Oberroth in Gewahrsam genommen hatte.

Oberroth ‒ Der Jugendliche war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Hallenfest in Oberroth. Gegen 0 Uhr wurde er von Security-Mitarbeitern angesprochen, dass er aufgrund seines Alters das Hallenfest verlassen müsse, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, kletterte aber dann über einen Bauzaun, um sich wieder Zutritt zu dem Fest zu verschaffen. Dies konnte der Sicherheitsdienst verhindern. Anschließend wurde eine Streife der Polizei gerufen. Die Polizei sprach dem jungen Mann einen Platzverweis für das Gelände und den Abend aus, dem er erstem Anschein nach Folge leistete.

Er entfernte sich einige Meter vom Festgelände, kletterte dann aber wieder über einen Bauzaun. Also nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Er wehrte er sich gegen die Maßnahmen und sperrte sich dagegen, in das Polizeifahrzeug gebracht zu werden. Zudem beleidigte er auf der Fahrt zur Dienststelle die Beamten. In der Folge wurde eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt, der er sich ebenfalls widersetzen wollte.

Den 17-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.