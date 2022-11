Oberroth trauert um Johann Kellerer

Johann Kellerer, allen bekannt als „Winterholler Hans“. starb im Altern von 82 Jahren. Er war leidenschaftlicher Landwirt.

Oberroth – Oberroth hat sich jetzt vom „Winterholler Hans“ verabschieden müssen. Vielen Wegbegleitern ist er mit diesem Namen bekannt. Johann Kellerer, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde im April 1940 in München geboren und wuchs mit vier jüngeren Geschwistern in Oberroth auf dem Winterholler-Hof auf.

Schon als Kind arbeitete er auf dem elterlichen Hof, und die Landwirtschaft war seine Leidenschaft. Nach abgeschlossener Schul- und Berufsausbildung zum Landwirt blieb er dem Hof treu. Ein Jahr nach der Hochzeit mit seiner Rosi übernahm er 1969 den Hof. In diesem Jahr kam auch Tochter Rosmarie auf die Welt und zwei Jahre später sein Sohn Hans-Georg.

Johann Kellerers Leidenschaft für die Arbeit war Zeit seines Lebens ungebrochen, aber auch die Familie war ihm immer sehr wichtig. Er sorgte zusammen mit seinen Geschwistern und den Kindern für den guten Zusammenhalt in der Familie. Viel Freude hatte er mit seinen fünf Enkelkindern Michael, Anna, Georg, Josef und Franz.

Aber auch außerhalb der Familie war er stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde, da ihm auch an seinem Heimatort Oberroth sehr viel gelegen war. Aktiv war er im Gemeinderat sowohl vor der Gebietsreform in Oberroth als auch später in Schwabhausen.

Zudem war er Kreisvorsitzender der Landjugend, Mitglied der Kirchenverwaltung, im Vorstand der Feuerwehr und der Jagdgenossenschaft dabei und auch in fast allen anderen Oberrother Vereinen ein gern gesehenes Mitglied.

Vermisst wurde er dieser Tage, als der CSU-Ortsverband sein 50-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert hat, da er dort als Gründungsmitglied ebenfalls eine tragende Rolle übernommen hatte.

Vor 15 Jahren hat er seinem Sohn Hans-Georg den Hof übergeben und fortan als „Austragler“ mitgearbeitet. Seinen ersten Schlaganfall Anfang 2011 hat er ohne bleibende gesundheitliche Beeinträchtigungen überstanden, der zweite Schlaganfall ein paar Monate später am Karsamstag hatte dagegen gravierende Langzeitschäden zur Folge. Fortan war er halbseitig gelähmt, aber anfänglich stellten sich noch eine deutliche Verbesserung seines Zustands sein. Aber dann ging es stetig bergab.

Josef Kellerer hat in all den Jahren sein Schicksal geduldig ertragen, nie hat er gejammert, kein böses Wort kam über seine Lippen, und immer war er sehr dankbar für die Hilfe seiner Frau, der Familie und des Pflegedienstes. Nun hat er 82-Jährige für immer die Augen geschlossen, mitten in seiner guten Stube. So hätte er es sich sicher gewünscht, sind sie sich alle sicher, die jetzt zurückbleiben.

