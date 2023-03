Ortsdurchfahrt wird monatelang gesperrt

Von: Torge Wester

Von April bis November brauchen Pendler und Anlieger in und um Schwabhausen Geduld und gute Nerven: Wegen der Sanierung der Wasserleitungen wird die Ortsdurchfahrt komplett für den Verkehr gesperrt. Die Alternative einer Fahrbahnverengung mit einer Teilsperre von Augsburger- beziehungsweise Münchner Straße während der Bauarbeiten wurde jetzt verworfen – aus Sicherheitsgründen

Schwabhausen -Im vergangenen September hatte der Schwabhauser Gemeinderat beschlossen, die anstehende Sanierung der Wasserleitungen bereits in diesem Jahr anzugehen. Denn man will unbedingt vermeiden, dass die von vielen Pendlern genutzte Ortsdurchfahrt ausgerechnet zu der Zeit gesperrt sein würde, wenn die Sanierung des Allacher Tunnels beginnt. Mit dem Baubeginn des Teilstücks der A99 wird 2025 gerechnet. Die Pendlerströme werden sich dann neue Wege suchen, auch durch den Landkreis Dachau.

Dieses Schild wird bald in der Ortsdurchfahrt Schwabhausen zu finden sein © Jan Woitas/dpa

Neue Wege suchen müssen sich die Autofahrer ab April, die durch Schwabhausen fahren wollen. Sie werden weitläufig über Erdweg, auf der St 2054 nach Arnbach, auf die St 2050 zum Rumeltshauser Kreisverkehr wieder auf die St 2047 in Richtung Dachau geleitet – und umgekehrt.

„Es wird die größte Baumaßnahme, zumindest seit ich denken kann, in Schwabhausen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hörl. Die Sanierung der Wasserleitung wird in vier Bauabschnitte unterteilt. Den Auftakt macht der Bereich in der Ortsmitte an Rathaus beziehungsweise Volksbank und Sparkasse. Folgen soll der so genannte „Müllerberg“ (vom Rathaus in Richtung Bahn). Als dritter Bauabschnitt ist die Augsburger Straße rund um die Rothbachbrücke vorgesehen, bevor als Letztes der westlichste Teil der Ortsdurchfahrt bis zur Ortsgrenze dran sein wird.

Sanierung in vier Bauabschnitten

Die Arbeiten überwachen wird das Ingenieurbüro Wipfler-Plan aus Pfaffenhofen an der Ilm, das bereits ein Bodengutachten beauftragt, einen Ausführungsplan erarbeitet und die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet hat. Daneben wurde ein Erörterungstermin zu besagter Verkehrsführung während der Baumaßnahme einberufen. Vertreter von Polizei, Landratsamt Dachau, Staatlichem Bauamt Freising, Dachauer Straßenmeisterei und der Gemeinde Erdweg waren dazu ins Schwabhauser Rathaus gekommen. „Nach Abwägung aller Für und Wider“ war dann laut Bürgermeister Wolfgang Hörl die einhellige Meinung, dass nur eine Vollsperre in Frage komme. Nur so könne die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Arbeiter gewährleistet werden, waren sich die Experten einig.

Während Bürgermeister und Gemeinderäte hoffen, dass gerade die Pendler Schwabhausen von April bis November meiden werden, zeige gerade das jüngste Beispiel der Sperrung der Arnbacher Straße, dass besonders ortskundige Fahrer Schleichwege und vermeintliche Abkürzungen suchen und finden werden, glaubt Wolfgang Hörl. Je nachdem, welcher Bereich der Münchner oder Augsburger Straße gerade gesperrt sei, würde sicher auch auf Anliegerstraßen ausgewichen. Das könne man auch nicht verhindern, betonte der Gemeindechef: „Es wird sicher eine große Belastung für alle!“

Busverkehr, Feuerwehrzufahrten, Postzustellung, Einnahmenausfälle für Bäckereien, Tankstelle und andere Geschäfte entlang der Hauptstraße – vieles gebe es zu bedenken. „Wir denken an vieles, aber alles werden wir nicht händeln können“, sagt Hörl, der immerhin noch eine gute Nachricht verkünden konnte: „Die Geh- und Radwege bleiben offen!“

Mehrere Gemeinderäte betonten im Übrigen, wie wichtig es sei, die Schwabhauser im Vorfeld zu informieren. Das habe man vor, bekräftigte der Bürgermeister. Über die Presse, im Infoblatt der Gemeinde, mit Wurfzetteln und online würden die Bürger ausgiebig informiert, versprach Hörl.

Sanierung kostet 2,7 Millionen Euro Für die nächsten Jahre werden für die Generalsanierung der Wasserleitungen in der Gemeinde mit Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro gerechnet. Der Wasserleitungsbau in Schwabhausen ist eine Maßnahme mit hoher Priorität, der Abschnitt liegt fast überall in Privatgrund und besteht aus Asbestzementleitungen. Dafür wird die Umlegung der Wasserleitung Arnbacher Straße im Bereich Anger- bis Kirchenstraße zurückgestellt, ebenso der Übergabeschacht Bachern-Stetten. tor