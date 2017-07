Das negative Erlebnissoll nicht haften bleiben

Prügelei auf dem Fussballplatz

von Conny Kirmaier

Die Prügelei auf dem Fußballplatz Schwabhausen am Rande eines Jugendspiels (wir berichteten) erhitzt weiter die Gemüter. Wie können sich Spielereltern nur so vergessen? Morgen soll dieser Frage in einem Gespräch mit den Betroffenen und den Verantwortlichen nachgegangen werden.