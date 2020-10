Publikum unter Beobachtung

Sieben Monate Corona-Pause sind zu Ende gegangen in der Schwabhauser Post: Die famose Claudia Pichler betrat als Erste die beliebte Kleinkunstbühne.

Schwabhausen – Nach sieben Monaten Pause auf der Kleinkunstbühne begrüßte Heinrich Kellerer seine Gäste zur Vorstellung von Claudia Pichler mit ihrem Solo-Programm „Ned blöd… für a Frau!“. Die aktuellen Auflagen erlauben im Theatersaal vom Gasthaus zur Post nur eine geringe Anzahl von Personen, und so vereinbarte Kellerer mit einigen Künstlern Zusatztermine, sodass der Ablauf des Programms für 2020 zumindest teilweise stattfinden und die „Kultur aufrechterhalten werden“ kann.

Für die kommende Saison 2021 gibt es ebenfalls schon Termine, die bald auf seiner Internetseite abrufbar sind. „Schwabhausen gibt nicht auf“ – großer Applaus bestätigte Kellerer, dass ihm die Unterstützung seitens des Publikums sicher ist.

Zum Neustart nach dem Lockdown hat sich nun die Aubingerin Claudia Pichler von ihrem heiß geliebten Sofa aufgeschwungen und die Kleinkunstbühne für sich zur „Beobachtungsbühne“ umfunktioniert: „Wer woaß denn, ob ihr noch wisst’s, wia des geht, dass ihr a guads Publikum sei könnts?“

Ihr Ziel für Schwabhausen war, mehr Resonanz bei den Zuschauern zu erwecken, als bei den Autos in der Tiefgarage am Marienplatz. Dort hatte sie ein Comeback versucht, ähnlich wie ihre Künstlerkollegen in der Corona-Pandemie mit den Pop-up-Autokinos. Vielleicht hatte ihr dort nur die richtige Herausforderung gefehlt. Außerdem war klar, dass sie es „nie im Leben schaffen wird, die Autos in diesem Drive-In zu bewegen“. Erfolge beim Publikum stellten sich bei ihr sowieso nur ein, wenn sie sich denke: „und jetzt grad aus Fleiß“.

„Da Ruach im Gnack“

Mit sehr ruhiger, ja: bedächtiger Stimme klärt sie ihr Publikum auf, wie wichtig die Lyrik in der bayerischen Sprache ist und wie kreativ, verstärkend, raffiniert und bildreich sich diese darstellt. Da heißt es nicht nur „er ist besoffen“, da spricht man ja von einem „Fetz’n Rausch im G’sicht“. Und wenn jemanden der „Ruach im Gnack“ sitzt, dann sieht man, ja spürt den Geiz förmlich.

An vielen Lebenserfahrungen ließ Claudia Pichler ihr Schwabhausener Publikum teilhaben. Sei es als Schülerin oder Studentin, als gläubige Frau und Naturliebhaberin und als Kennerin der Technik – und des männlichen Geschlechts. Schon Martin Luther habe gelehrt, dass ein Mann einen Baum pflanzen soll, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen – und was macht die Frau? Sie liegt auf dem Sofa und lässt sich kreuzweise ein Bier schmecken. Wenn sie die Sitzkuhle in ihrer Couch ausfüllt, fühlt sich Pichler „wia a warmer Leberkäs in seiner Semmel“.

Zwischendrin durfte man ein paar mitunter gewöhnungsbedürftige Musikeinlagen mit Gesang, Quetsch’n und Gitarre genießen. Mit ihren musikalischen Übungen sei sie als „Entmietungsstratege“ entlarvt worden – in Schwabhausen hatte das Publikum allerdings keinen Fluchtreflex.

Die Zuhörer mussten sich jedenfalls nicht mit einem „wir meng di ned länger aufhoitn“ verabschieden, sondern hätten ihr am Ende mindestens „9 von 10 Punkten“ gegeben, wenn sie dieses Event hätten bewerten müssen. Ziel erreicht!

Roswitha Höltl