Rumeltshausen trauert um Hans Göttler

Eine große Trauergemeinde verabschiedete Hans Göttler in Rumeltshausen. © Roswitha Höltl

Sein Gasthaus war ein beliebter Treffpunkt: Seniorwirt Hans Göttler aus Rumeltshausen ist mit 79 Jahren verstorben.

Rumeltshausen – Vor zwei Jahren ist Pfarrer Albert Hack im Garten der Wirtsfamilie Göttler in Rumeltshausen gestanden und hat in seinen Samstagsgedanken vom „kleinen Paradies“ gesprochen. Jetzt stand er dort und nahm mit der Familie und allen Trauergästen Abschied von Hans Erwin Göttler, der am Freitag zuvor plötzlich und unerwartet in seinem Garten gestorben war. Sein letzter Blick fiel auf dieses herrliche „Fleckerl Erde“, welches er mit all seiner Leidenschaft und Energie geschaffen hatte.

Im Sommer dieses Jahres hätte Göttler seinen 80. Geburtstag feiern können, genau dann, wenn sich sein Garten wochenlang in voller Pracht gezeigt hätte. So aber war es nur ein einzelner Rosenstrauch, der sich jetzt im Januar mit drei einzelnen Blüten zeigte. Eine der Blüten hat er ein paar Tage vorher noch für einen lieb gewonnenen Gast abgeschnitten und mit den Worten geschenkt, dass er diese seiner Frau schenken soll.

Eine Rose nimmt er jetzt mit auf seinen letzten Weg, und die letzte Rose wird als Foto die Erinnerung an ihn in seinem Sterbebildchen aufrechterhalten, da er in diesem kleinen Andenken auf keinen Fall ein Foto von sich haben wollte.

Überhaupt sind Fotos von ihm höchst selten. Hans Göttler wollte nie im Mittelpunkt stehen, und doch ist er immer das Bindeglied für alle gewesen – für seine Familie, seine Freunde, die vielen guten Bekannten und Vereine, sowie für all seine Gäste. Rumeltshausen war seine Welt.

Als Jüngster von vier Kindern ging er zuerst acht Jahre in Schwabhausen zur Schule. Später als 14-Jähriger versuchte er sich im Anschluss an seine Schulzeit seinen Traum zu erfüllen und begann eine Lehre als Automechaniker. Nach nur einem halben Jahr verunglückte sein sechs Jahre älterer Bruder tödlich, und so übernahm an seiner Stelle Hans Göttler fortan zuhause die Geschicke als Landwirt und Gastwirt.

Seine angefangene Lehre war eine ganz besondere Zeit für ihn, aber die neuen Herausforderungen, die sich ihm dann stellten, nahm er gewissenhaft an und perfektionierte und investierte, wo es möglich war. 1972 heiratete er seine Resi, sie bekamen zwei Töchter und einen Sohn.

„Der beste Wirt im ganzen Land“

Nach einer überstandenen Krebstherapie übernahm Zug um Zug sein Sohn das Gasthaus, und der „beste Wirt im ganzen Land“, wie die Blechblos’n für Hans Göttler einmal ein Lied extra für ihn umgetextet hatte, zog sich langsam zurück. Fortan widmete er sich seinem Garten und seinen Enkelkindern, die für ihn ebenfalls etwas ganz Besonderes waren. Er liebte es, sich mit ihnen hinzusetzen und zu malen.

Viel Anerkennung wurde ihm in all den Jahren entgegengebracht, Göttler war ein sehr geschätzter Gesprächspartner. Großen Wert legte er zudem darauf, bei den verschiedenen Stammtischen vorbeizuschauen und sich auszutauschen. Man fühlte und fühlt sich wohl beim Wirt in Rumelthausen. Hier werden Hochzeiten gefeiert, hier treffen sich die Stockschützen auf der von ihm gebauten Stockbahn im Garten, und auch die Schützen haben ihre Schießanlage im Haus.

Als große Stütze erwies er sich für den Burschenverein, der seit vielen Jahren seine legendären Rosenmontagsbälle bei ihm gefeiert hat, der mit ihm den ersten Maibaum aufgestellt hat. Und die Maifeste waren ein fester Termin im Jahreskalender.

Ein geschätzter Partner war Göttler auch für die Mitglieder der Feuerwehr, des Veteranenvereins, im Gartenbauverein und beim TSV Schwabhausen.

Man erlebte im Übrigen nie, dass er sich für irgendetwas oder jemanden verbogen hätte, sondern er stand zu seiner Meinung, vertrat diese und war zeitlebens sehr heimatverbunden.

In seinem Garten, „ein Abbild dessen, was uns einmal erwartet – ein Garten Eden“, wie es Pfarrer Hack formulierte, nahmen jetzt alle Abschied. Der anschließende Trauerzug zum Friedhof wurde von der Blaskapelle Schwabhausen begleitet.

Roswitha Höltl