Gemeinderat stimmt nach kontroverser Debatte über Vorgehen bei Heinrich-Loder-Halle ab

Der Gemeinderat Schwabhausen hat jetzt beschlossen die Heinrich-Loder-Halle erst zu sanieren und dann mit einem Anbau zu erweitern. Es gab rege Diskussionen.

Schwabhausen – Es wurde das erste Mal in der neuen Legislaturperiode emotional im Gemeinderat Schwabhausen, es wurde debattiert, es gab Grundsatz-Statements. Und am Ende wurden die Stimmen gezählt: Mit 14:7 sprach sich eine klare Mehrheit, inklusive Bürgermeister Wolfgang Hörl, dafür aus, den Anbau an der Heinrich-Loder-Halle zu verschieben. Zuerst soll die Halle saniert, dann der Erweiterungsbau errichtet werden.

So hatte es schon der Finanzausschuss in seiner Empfehlung an den Gemeinderat gesehen und war damit dem Ansinnen des Bürgermeisters gefolgt. Allerdings war von der 8:1-Mehrheit im Ausschuss (wir haben berichtet) jetzt im Gemeinderat nichts mehr zu spüren. Kein Wunder, hatte doch die Führungsspitze des TSV Schwabhausen zwischenzeitlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Meinungsumschwung herbeizuführen.

„Wir sind ja alle bearbeitet worden“, seufzte CSU-Fraktionssprecher und 2. Bürgermeister Florian Scherf, der die Debatte eröffnete. Und Scherf machte deutlich, dass der TSV gute Argumente habe, warum an der vor zwei Jahren im Gremium festgelegten Reihenfolge Anbau-Sanierung doch festgehalten werden sollte. Schließlich sei unbestreitbar, dass eine Sanierung der alten Halle bei laufendem Sportbetrieb höchst schwierig, ja „nervenzehrend“ sei, wenn es noch keine Ausweichhalle gebe.

Anders als Bürgermeister Wolfgang Hörl findet sein Stellvertreter auch, die Finanzierung sei „im Haushalt darstellbar“. Zuvor hatte Hörl dem Gemeinderat vorgerechnet, dass Anbau und Sanierung der Halle zusammen rund sechs Millionen Euro kosten würden. Und bei der bisher festgelegten Reihenfolge habe man eben keine Möglichkeit der zeitlichen Steuerung mehr. Der Anbau sei eine freiwillige Leistung, die Sanierung die Pflichtaufgabe für die Gemeinde. „Damit würden wir mit der Kür beginnen und mit der Pflicht enden“, meinte der Gemeindechef. Am Gesamtkonzept wolle man gar nicht rütteln, aber eben die Sanierung vorziehen, um dann bei den Maßnahmen für den Hallenanbau flexibler zu sein.

„Wir von der UBV glauben, dass der Anbau gestorben ist, wenn wir ihn jetzt nicht angehen“, sagte dagegen Thomas Hack. Man habe eigentlich nichts gegen eine Änderung der Reihenfolge, aber nur, wenn in den Beschluss eine Garantie aufgenommen würde, dass der Anbau auch gebaut werde. „Das sind wir dem Sport schuldig!“

UBV-Kollege Dieter Rubner, wie Hack beim Sportverein engagiert, glaubt, dass der Anbau nicht mehr kommen würde, wenn er jetzt verschoben werde. „Das wäre der total falsche Weg!“ Der TSV kämpfte ohnehin schon massiv mit den Corona-Folgen. Und wenn jetzt die Sanierung der Halle vorgezogen werde, dann könne es anschließend passieren, dass man bei einer Neubewertung „feststellt, es sind wieder 100 Mitglieder weniger, und jetzt brauch ma’s auch nimmer“.

Hörl hielt dagegen, dass im Haushalt für nächstes Jahr 440 000 Euro für die Verlegung der Leitungen vorgesehen seien, um die Voraussetzungen für den Anbau zu schaffen: „Da müssten wir ja total verrückt sein!“

Es gebe doch „klare Signale“, dass die Gemeinde willens sei, fand auch Daniel Haagen (Liste Oberroth), und Georg Sonnenberger (Freie Wähler) brach ebenfalls eine Lanze für die Änderung der Reihenfolge: „Eigentlich müssen wir doch froh sein, dass Bürgermeister und Verwaltung uns rechtzeitig auf Probleme hinweisen!“ Ihn ärgere die Darstellung in der Öffentlichkeit, dass der Hallenbau damit gestorben sei. „Es wird so dargestellt, dass der Gemeinderat gegen den Sport ist. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil wir für den Sport sind, müssen wir planmäßig vorgehen!“

Unterschiedliche Positionen gab es auch in Sachen Finanzierung bzw. Finanzkraft der Gemeinde. Wolfgang Hörl erklärte, dass auch ohne den Anbau die Rücklagen der Gemeinde 2022 aufgebraucht seien. Wie alle Gemeinden im Landkreis stehe auch Schwabhausen vor gewaltigen Problemen. Dagegen sah Florian Scherf den Anbau „im Haushalt durchaus darstellbar“, und auch Thomas Hack sieht die Situation der Gemeinde bei den „Finanzen nicht so düster“ wie vom Bürgermeister dargelegt.

Weitere Wortmeldungen zeigten, wie weit die Positionen teilweise auseinander lagen, sogar innerhalb einer Fraktion. Beispiel CSU: Da sprach Markus Arnold etwa davon, dass man zur Finanzierung überlegen müsse, die Thomawiese zu verkaufen, die „die meiste Zeit des Jahres sowieso nur eine Kack-Wiese sei“, während Georg Reischl polterte, dass es „in der Gemeinde auch noch andere Leute als TSV-Mitglieder gibt“.

Bürgermeister Hörl setzte schließlich eine Begrenzung der Rednerliste fest und ließ über den Vorschlag der Verwaltung und die Empfehlung des Finanzausschusses abstimmen: Sieben Räte stimmten für die alte Reihenfolge, 13 plus Hörl für das Vorziehen der Sanierung der Heinrich-Loder-Halle. Der Anbau im nördlichen Bereich soll erst im Anschluss daran angegangen werden.