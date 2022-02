Autofahrerin übersieht Rotlicht und fährt Fußgängerin an

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 57-Jährige ins Krankenhaus.. © Symbolfoto / Boris Roessler

Eine 57 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Schwabhausen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte das Rotlicht einer Ampel übersehen.

Schwabhausen - Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit der Frau. Gegen 10.25 Uhr fuhr eine 87-jährige Daimler-Lenkerin in Schwabhausen auf der Münchener Straße in Richtung Dachau. An der Fußgängerampel auf Höhe des Rathauses übersah die Schwabhauserin das Rotlicht und kollidierte mit einer Fußgängerin, die die Straße überquerte.

Die 57-jährige Fußgängerin aus Schwabhausen wurde zu Boden geschleudert und musste schwer verletzt in das Krankenhaus München-Pasing eingeliefert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Autofahrerin nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so die Polizei.

Am Kraftfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Gegen die Daimler-Lenkerin wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. dn