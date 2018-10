In zwei Kinderhäusern hängt der Haussegen gewaltig schief - sogar die Polizei ist involviert

Jahrzehntelang war die Gemeinde Schwabhausen Vorzeigegemeinde im Landkreis, was die Kinderbetreuung angeht. Doch in zwei der vier großen Kinderhäuser in der Gemeinde läuft es derzeit alles andere als rund.

Schwabhausen/Arnbach– Die zwei Gruppen im Kindergarten St. Michael, der gerade von der Kirchenstraße ins neue Gebäude unterhalb der Jahnstraße umgezogen ist, sind ebenso wie eine Krippengruppe randvoll belegt. Das liegt aber nicht nur an der Anziehungskraft der schönen neuen Räume der katholischen Kindertagesstätte, sondern auch an den Problemen, die es anderswo gibt: Sowohl im Montessori-Kinderhaus in Arnbach als auch im Denkmit-Kindergarten in Schwabhausen, im Volksmund noch als Tschu-Tschu-Bahn bekannt, gibt es Probleme. Eltern gehen auf die Barrikaden. Der Hauptgrund: In beiden Häusern gibt es eine enorme Fluktuation an Erzieherinnen.

Sieben der zwölf Erzieherinnen haben seit Mai das Montessori-Kinderhaus am Klosterweg in Arnbach verlassen – fünf haben gekündigt, „mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen wurde ein Aufhebungsvertrag vereinbart“, wie der Vorsitzende des Montessori-Vereins, Stefan Janotta, auf Anfrage erklärt.

Der Haussegen hängt gründlich schief im ehemaligen Schloss und Kloster Arnbach. Einer Erzieherin wurde fristlos gekündigt, nachdem sie selbst gekündigt hatte, sie machte ihr Recht erfolgreich vor dem Arbeitsgericht geltend, das auch das ausgesprochene Hausverbot wieder aufhob. Das Tischtuch schien zerschnitten zwischen einem Teil von Erzieherinnen und Eltern auf der einen Seite sowie Kinderhaus-Leitung und Vorstand des Arnbacher Montessori-Vereins auf der anderen Seite. In einer Stellungnahme erklärte der Vorstand am Mittwochnachmittag, dass „im vergangenen Jahr von einzelnen Eltern anonyme Vorwürfe gegen das Kinderhaus erhoben wurden, die aber bis heute (...) nicht konkretisiert wurden“.

Vorwurf: Erzieherinnen wurden „mundtot gemacht“

Einige Eltern werfen ihrerseits dem Vorstand bzw. der Leitung des Kinderhauses vor, zu „mauern“, wenn sie nachhaken würden, warum denn so viele Erzieherinnen gegangen seien: „Die Leitung hat allen Erzieherinnen verboten, den Eltern Auskünfte zu geben. Sie wurden regelrecht mundtot gemacht“, sagt eine Mutter.

Zwischenzeitlich hat der Montessori-Verein einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Die „im Raum stehenden Anschuldigungen“ ließen sich nicht bestätigen, hieß es in einem Elternbrief. Deshalb werde man „gegen aktiv gestreute Falschaussagen und deren bewusste Weiterverbreitung mit den Mitteln des Rechts vorgehen“.

Nach einem hitzigen Elternabend lenkte der Vorstand allerdings ein. Trotz der angeblich „völlig unhaltbaren Gerüchte“ wurde ein Maßnahmenkatalog im nächsten Elternbrief (liegt der Redaktion vor) bekanntgegeben, um die Situation im Kinderhaus „für alle Beteiligten langfristig auf ein positives Fundament aus Vertrauen und Wertschätzung zu stellen“. Darin unter anderem enthalten: „Die pädagogische Leitung (...) bekommt ein Führungskräftecoaching“, und: „Teammeetings finden ab sofort (...) mit Beisitzer“ statt. Auch eine Mediation wurde angeregt.

Sogar die Polizei ist involviert

Das beruhigte die Situation offenbar nur wenig, denn im nächsten Elternbrief stand zu lesen, dass das Kinderhaus eine „anonyme Drohmail“ erhalten habe, gerichtet sowohl gegen das Montessori-Kinderhaus als auch die pädagogische Leitung. Die Polizei sei deshalb eingeschaltet worden. Gleichzeitig veranlasste Bürgermeister Josef Baumgartner, bei dem mehrmals Eltern vorstellig wurden, dass die Kindergartenaufsicht des Landratsamts das Kinderhaus in Arnbach überprüft – ohne Ergebnis: „Unserem Haus konnte in keiner Angelegenheit ein Verstoß nachgewiesen werden“, betont Stefan Janotta.

Einige Eltern haben inzwischen ihre Kinder rausgenommen und in anderen Einrichtungen untergebracht. Die Begründung einiger fristlosen Kündigungen akzeptierte der Montessori-Verein allerdings nicht und schaltete auch hier einen Anwalt ein, der einige Elternpaare auf Zahlung der Kindergartengebühr für einen Monat verklagt.

Einige der Kinder wechselten inzwischen vom Arnbacher Kinderhaus in den Denkmit-Kindergarten in Schwabhausen. Doch auch in der ehemaligen Tschu-Tschu-Bahn läuft es alles andere als rund, seit das BRK vor zwei Jahren vom privaten Betreiber Denkmit abgelöst wurde. Hauptgrund für die Schieflage ist eine enorme Fluktuation beim Erziehungspersonal. Von den zwölf Erzieherinnen, die im Herbst vor zwei Jahren angefangen haben, ist nur noch eine einzige da. 18 Erzieherinnen haben die Kinder in den zwei Jahren kommen und wieder gehen sehen, allein in einer der fünf Gruppen gab es neun verschiedene Betreuungspersonen in zwei Jahren.

Folgen der hohen Fluktuation

Es gebe inzwischen Kinder, die könnten ihren Eltern den Namen ihrer aktuellen Erzieherinnen nicht mehr nennen – sie können oder wollen sich die Namen nicht mehr merken. Vier-, fünfjährige Kinder sprechen zuhause auf Nachfrage der Eltern nur von „meiner Erzieherin“, wie Mütter erzählen.

Kontinuität sei für die Kinder gerade in jungen Jahren ganz wichtig, klagen Eltern: „Wertvolles persönliches Wissen über die Entwicklung des Kindes oder einfach nur deren Vorlieben und Gewohnheiten gehen verloren“ – und eine Beziehung zueinander aufzubauen, sei Kindern und Betreuern oft nicht mehr möglich.

18 neue Erzieherinnen, drei neue Kindergartenleitungen, ebenso viele Bereichsleitungen bei Denkmit – man habe vor zwei Jahren mit einem komplett neuen Team starten müssen“, erklärt Kerstin Koberling von der Denkmit-Regionalleitung Bayern. „In den letzten zwei Jahren haben sich die Mitarbeiter sowohl intern als auch extern neu orientiert“, begründet sie die vielen Wechsel. Und: „Selbstverständlich arbeiten wir an der Kontinuität des Teams“, unterstütze nicht zuletzt mit „sehr guten Rahmenbedingungen“.

Auch aus diesem Kindergarten wurden Kinder herausgenommen. Die fünf Gruppen sind statt mit den 25 möglichen nur noch mit 13 bis 15 Kindern bestückt. Das ändert sich im November, wenn eine Gruppe aufgelöst wird und die Kinder auf die anderen vier Gruppen verteilt werden: Beide Erzieherinnen der besagten Gruppe haben vor einigen Tagen kurzfristig gekündigt.

Bürgerversammlung in Schwabhausen: Eltern wollen neuen Vorstoß wagen

Vorwürfe machen Eltern auch Bürgermeister Josef Baumgartner. Mehrmals schon seien sie bei ihm vorstellig geworden, doch hätten sie nur zu hören bekommen, sie könnten doch den Kindergarten wechseln, es gebe ja vier in der Gemeinde (inklusive Waldkindergarten). Und dass die Kinder sich auf immer neue Situationen und Betreuungspersonal einstellen müssten, sei doch halb so schlimm, habe Josef Baumgartner geäußert.

Er habe ja reagiert und die Kindergartenaufsicht eingeschaltet, widerspricht der Gemeindechef auf Nachfrage, und das, obwohl er auch nur Gerüchte zu hören bekommen habe, und eben nicht „Ross und Reiter“. Die Eltern hätten ihn mit „Hören-Sagen“ konfrontiert, ohne konkret zu werden, wie von ihm gefordert.

Vergangene Woche auf der Bürgerversammlung im Sportheim Arnbach wollten die betroffenen Eltern ihre Sorgen vortragen, drangen aber nicht durch: Das sei kein Thema heute, habe es geheißen. Am Donnerstagabend wollen sie dem Vernehmen nach einen neuen Vorstoß machen, auf der Bürgerversammlung in Schwabhausen (19.30 Uhr, Gasthof zur Post).

