Auf der Suche nach Gewerbeflächen

Die Gemeinde Schwabhausen hat zu wenig Gewerbesteuerzahler. Darüber herrscht weitgehend Einigkeit im Gemeinderat. Nicht allerdings darüber, wie man das ändern könnte, und mit welchem Nachdruck dieser Weg gegangen werden soll. Das wurde jetzt angesichts eines Antrags der CSU-Fraktion deutlich.

Schwabhausen – Die Gemeinde brauche mehr Gewerbeflächen für die Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Handwerk, Forschung und Produktion sowie für Freiberufler, so die CSU in ihrem Antrag. Der Anteil der Gewerbesteuer an den jährlichen Einnahmen der Gemeinde betrage in Schwabhausen nur 17 Prozent, hat CSU-Sprecher Florian Scherf ausgerechnet. Im Vergleich dazu liege dieser Anteil im Landkreis bei durchschnittlich 30 Prozent. Als Nebeneffekt würden auch Arbeitsplätze im Ort fehlen: „2700 von 2900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde Schwabhausen pendeln aus.“

Die anderen Fraktionen und auch Bürgermeister Josef Baumgartner (Freie Wähler) zweifelten diese Zahlen nicht an, wohl aber den von der Union vorgeschlagenen Weg. Denn Scherf und die CSU sehen die Gemeindeverwaltung in der Pflicht, „funktional sinnvolle, zusammenhängende Flächen von drei bis zwölf Hektar zur Ausweisung als Gewerbegebiet“ vorzuschlagen. Gemeindechef Josef Baumgartner findet dagegen, man solle besser das mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beauftragte Architekturbüro Brugger damit betrauen. Und im Übrigen gebe es bereits ausgewiesene Gewerbeflächen, die aber nicht als solche genutzt würden, weil die Eigentümer daran gar kein Interesse hätten.

„Es bringt gar nichts, Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan einzuzeichnen, ohne vorher mit den Eigentümern abzuklären, ob hier Interesse besteht“, erklärte auch zweiter Bürgermeister Wolfgang Hörl (Bürgerblock Arnbach). Der Vorstoß der CSU sei deshalb in die Kategorie Schaufensterantrag einzustufen, ließ Hörl durchblicken.

Der Hinweis von Baumgartner, Brugger sei bereits mit dem Ansinnen konfrontiert worden und im nächsten Februar werde es zu diesem Thema zudem eine Klausur geben, half nichts: Mit den Worten, „man sollte das nicht auf ein Planungsbüro abwälzen, die Planungshoheit haben wir!“, beharrte Florian Scherf darauf, dass über den Wortlaut des CSU-Antrags abgestimmt werde.

Siehe da: Mit 19:1 stimmte das Gremium zu, dass die Verwaltung Gewerbegebietsflächen vorschlagen soll. Gar keine Gegenstimme regte sich beim nächsten Punkt, wonach die Wirtschaftsförderung des Landkreises und der IHK-Regionalausschuss in eine Gemeinderatssitzung gebeten werden sollen. Dort sollen sie die aktuelle Marktsituation für Gewerbeflächen und Forschungsstandorte im Landkreis Dachau darstellen.

Eine Mehrheit fand am Ende, wenn auch nur knapp, der Teil des CSU-Antrags, der eine Bedarfsermittlung für Gewerbeflächen in den nächsten 15 Jahren forderte. Deshalb solle bei den örtlichen Unternehmen und Freiberuflern der Bedarf nach Erweiterungsflächen und auch an längerfristigen Unterbringungsmöglichkeiten für auswärtige Arbeitskräfte (z.B. Boarding-House) erfragt werden. Mit 11:9 erhielt auch dieser Teil des Antrags, denkbar knapp, eine Mehrheit.