Schwabhausen braucht Gewerbeflächen: Gemeinderat favorisiert Areal bei Stetten

Schwabhausen

Von Torge Wester schließen

Zwei Experten des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München haben dem Schwabhauser Gemeinderat jetzt ihr Gewerbeflächenentwicklungskonzept vorgestellt. Ihr Favorit: das Areal westlich von Stetten.

Schwabhausen – „Stetten retten“ hat Spuren hinterlassen. Dass die Bürgerinitiative, die sich vehement gegen die erhebliche Erweiterung des Gewerbegebiets westlich von Stetten wehrt, bei so manchem Gemeinderat im Hinterkopf spukt, wurde spätestens in der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend bei den Wortmeldungen deutlich. Deutlich wurde aber auch: Die finanziell mit dem Rücken an der Wand stehende Gemeinde kommt nicht an einer erheblichen Neuausweisung von Gewerbeflächen vorbei, wenn sie ihre Steuereinnahmen in diesem Bereich steigern will.

Und für diesen Zweck eigne sich die Fläche westlich von Stetten nahezu perfekt, führte Daniel Gromotka vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München aus, der zusammen mit Kollegin Annika Schyschka den abschließenden Bericht zum Gewerbeentwicklungskonzept vorlegte. Eine ideale Topographie, 15 bis 20 Jahre Entwicklungspotenzial, die S-Bahn-Nähe, eine verkehrstechnisch günstige Ortsrandlage – Schyschka zählte noch einmal die Vorzüge der insgesamt 82 400 Quadratmeter großen Fläche auf.

Die Planer empfehlen flexible Gebäude mit durchschnittlich drei Vollgeschossen in einem homogenen Gewerbegebiet, das „in Phasen“ entwickelt werden könne. Zum Vergleich wurde das bestehende kleine Gewerbegebiet am nordöstlichen Ortsrand von Schwabhausen herangezogen. Das sei nämlich durchaus als homogen zu bezeichnen, sagte Gromotka. Es sei insofern schade, dass sich dort weder eine Erweiterung im Süden noch im Osten umsetzen lasse. Dieses Gewerbegebiet zeige indes auch Schwächen auf. So werde einiges an Platz mit Betriebsleiterwohnungen verschwendet, und es sei auch herauszufinden, ob derzeit fremdgenutzte Zwischenflächen nicht für weiteres Gewerbe genutzt werden könne.

Planer beziehen klar Stellung

Das gelte im Übrigen auch für im Gemeindegebiet leerstehende landwirtschaftliche und andere Gebäude, versicherte der Planer und griff damit im Prinzip die Argumentation der Bürgerinitiative auf (siehe Kasten unten).

Wie Gewerbegebiete ansprechend gelingen können, zeigten Gromotka und Schyschka anhand von Beispielfotos aus Münsing, Schöngeising, Königsdorf und Raisting.

Die „Gretchenfrage“ von Gerhard Geserer (Liste Oberroth) an den Planer, ob eine Gewerbeentwicklung in der Gemeinde ohne das Areal westlich von Stetten möglich sei, beantwortete Planer Daniel Gromotka schließlich mit einem klaren Nein.

Das wollte Josef Reischl (CSU) so nicht stehen lassen: „Man sollte sich schon auch um einen anderen Standort bemühen!“ Und Markus Böhm griff den von Gromotka strapazierten Begriff „Schlafdorf“ auf. Er verstehe nicht, warum das so negativ behaftet sei. Mehr Arbeitsplätze am Ort zu schaffen, bedeute „nicht automatisch mehr Einkommensteuer-Einnahmen“, betonte Böhm.

Florian Scherf (CSU) machte jedoch klar: „Wir brauchen mehr Gewerbesteuereinnahmen“, denn es sei nun mal nicht zu erwarten, dass Schwabhausen sich zu einem reichen Grünwald entwickeln werde.

Mehr Kontakt zu den Gewerbetreibenden

Garantien für mehr Gewerbesteuer könne zwar die Ausweisung von Gewerbeflächen nicht bieten, aber die Wahrscheinlichkeit auf Steuermehreinnahmen steige doch erheblich, sagte Gromotka auf Nachfrage.

Einig waren sich die Gemeinderäte, dass in der Vergangenheit der direkte Kontakt zu den Gewerbetreibenden in der Gemeinde zu wenig gesucht worden sei und intensiviert werden müsse, wie nicht nur Bürgermeister Wolfgang Hörl fand. Insofern passte es ins Bild, dass die beiden neuen Wirtschaftsreferenten Bernhard Rapp und Daniel Haagen in ihrem Rechenschaftsbericht erklärten, bereits einige Firmen besucht und aufschlussreiche Gespräche geführt zu haben.

Und Rapp sprach wohl einigen Gemeinderäten aus der Seele, wenn er betonte: „Die Eingaben von ,Stetten retten‘ werden ernst genommen und ernsthaft bearbeitet!“ Der Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde liegt laut Verwaltung noch bis 4. August im Rathaus öffentlich zur Einsichtnahme aus. Solange können auch Einwände gegen die geplante Ausweisung des Gewerbegebiets bei Stetten gemacht werden.