Seit 30 Jahren eine Schule mit Herz

Mit vielen Gästen ist in der Gemeinde Schwabhausen das 30-jährige Bestehen des Schulhauses gefeiert worden. Auch die Kinder hatten ihren Spaß.

Schwabhausen– „Alt ist es nicht, jung aber auch nicht.“ Dies war eine Überlegung von Daniela Artmann, Rektorin der Grundschule Schwabhausen, zum 30-jährigen Bestehen des Schwabhausener Schulhauses. Fast hätte sie das Jubiläum auf 300 Jahre erweitert, da in der Schwabhausener Chronik bereits im Jahre 1717 ein Schulhaus erwähnt wurde.

Gefeiert wurde jetzt aber nur das Schulhaus in der Augsburger Straße, das unter Bürgermeister Josef Baumgartner senior geplant, errichtet und 1988 eingeweiht wurde. Als Ehrengäste waren Schwabhausens zweiter Bürgermeister Wolfgang Hörl, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der inzwischen 93-jährige Josef Obesser, ehemaliger Schulleiter der alten Schule in der Kirchenstraße, und der ehemalige Rektor im neuen Haus, Roland Karl dabei. Ebenfalls zu den Ehrengästen zählten Albert Sikora, Schulamtsdirektor, einige Schulleiterkolleginnen und auch ehemalige Lehrerinnen aus dem Schwabhausener Team.

Zur Bildung gehörten Herz und Charakter, erläuterte Artmann, und so wünscht sie sich, dass die Grundschule eine „Schule mit Herz“ ist. Dies war im erweiterten Sinne auch Wolfgang Hörl ein Anliegen, als er in seinem Grußwort einen Vergleich von früher und heute bis hin zu den aktuellen Plänen zog. Aktuell befasst man sich in der Gemeinde Schwabhausen mit den Plänen für einen Theatergarten im Außenbereich, der einzigartig werden und für Unterrichtsstunden im Freien für alle Klassen zur Verfügung stehen soll.

Die ehemalige Religionslehrerin Hermine Burgermeister hatte ihre eigenen Gedanken zu diesem Fest. Damals hatte sie als junge Mutter an der Einweihungsfeier des Schulhauses teilgenommen, und viele Jahre hing von diesem Ereignis ein Foto in der Eingangshalle, welches die damalige Flötengruppe mit ihrem Sohn zeigte. Die damals neu erworbene Alt-Flöte hatte Burgermeister jetzt zum Jubiläum mitgebracht und reichte sie an Pfarrer Albert Hack weiter. Dessen Versuche, ein Lied anzustimmen, erzeugten indes etwas weniger harmonische Töne, dafür um so mehr Lacher. Und so entschied er sich am Ende, gemeinsam mit allen das Lied „Zum Geburtstag viel Glück“ ohne Instrumentalbegleitung anzustimmen.

Bevor die offizielle Feierstunde mit dem Lied „Hip hop, Schule ist top“ endete, gab es von allen Schulklassen gemeinsame Lieder, Tänze und ein Herbstgedicht zu hören. Mit voller Begeisterung waren alle Schüler dabei, die große Bühne bot gerade genug Platz für all ihre perfekt einstudierten Darbietungen. Im Foyer des Schulhauses traf man sich anschließend zu Kaffee und Kuchen, Popcorn und Zuckerwatte.

Wunderschöne Bastelarbeiten wurden in den KLassenzimmern präsentiert. Auch die Arbeiten für den Verkauf auf dem Christkindlmarkt durften schon bewundert werden.

Der wunderschön und farbenfroh gestaltete Jubiläumsjahresbericht, der unter der Federführung der Lehrerinnen Romy Zimmermann und Elke Zeyer erstellt worden war, fand reißenden Absatz. Ein perfekt organisiertes Jubiläum mit allem Drum und Dran bot sich den vielen Besuchern.

Die Aufregung der Kinder zu Beginn der Veranstaltung wich schnell der Freude und Lebenslust, an diesem Tag nur zu feiern, zu spielen und zu genießen. Mit viel Herz waren alle dabei – ganz so, wie es sein soll an einer Schule mit Herz.

Roswitha Höltl